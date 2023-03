Marina Ruy Barbosa completou mais um dia de sua agenda de compromissos em um evento promovido por uma grife de chocolates, ocorrido na tarde desta terça-feira (28). A famosa marcou presença em um almoço de Páscoa, em São Paulo, com um look básico e brilhante.

A famosa utilizou um vestido justo com renda, além de complementar sua composição com algumas joias no pescoço e orelha. Mais uma vez, Marina Ruy Barbosa deixou sua impressão influente na moda, com o look deslumbrante combinando.

O evento em que a atriz marcou presença foi promovido pela Kopengagen no Jockey Club da capital paulista. Confira alguns registros:

Luxo de Páscoa: Este é o look de Marina Ruy Barbosa em evento de marca de chocolate (Reprodução/Instagram)

