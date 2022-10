Puro luxo: Beyoncé surge com anel de diamante de 2 milhões de dólares e colar de 185 mil em campanha

Puro luxo: Beyoncé surge com anel de diamante mais de 2 milhões de dólares e colar de 185 mil em campanha (Reprodução/Divulgação: Tiffany & Co.)

Ela voltou com tudo! Após o lançamento do álbum de estúdio Renaissance, Beyoncé protagonizou um filme da nova campanha “Lose Yourself in Love” da joalheria Tiffany & Co., que revela uma festa inspirada no Studio, de Nova York, em estilo anos 70.

Ao som da música “Summer Renaissance”, parte do mesmo álbum da cantora lançado recentemente, o clipe revela uma “vibe dançante” com destaques nas joias da marca.

Beyoncé for Tiffany & Co. 🐝❤ pic.twitter.com/uaAibITzBe — BEYONCÉ NETWORK (@BeyNetwork) October 4, 2022

A cantora surge no vídeo liderando o palco que remete às famosas discotecas dos anos 70, portada de joias. Beyoncé revela um anel em platina com um diamante de mais de 10 quilates, avaliado em US$ 2,050,000.0, além de um colar de US$ 185 mil criado para a campanha da grife.

Para acompanhar a performance do filme, a artista usou muito brilho em seu look, fazendo combinação com a utilização das joias. Beyoncé também recebeu cliques fotográficos em cavalo de cristal como forma de referenciar ao novo álbum.

Veja mais notícias sobre famosos:

Divas do pop representam nas joias luxuosas

Beyoncé não foi a única diva do pop a embarcar nas campanhas de joias luxuosas. Além da artista, Mariah Carey também se lançou em uma campanha recente, em comemoração a seu álbum de sucesso.

Após muitos anos de consolidação no mercado do pop, Mariah Carey entrou para a linha das joias, fechando parceria com a Chopard para o lançamento de sua coleção inspirada nos 25 anos do álbum ‘Butterfly’.

Segundo a Vogue, a cantora realizou o trabalho juntamente com Caroline Scheufele, co-presidente e diretora artística da grife, para a criação de suas coleções: a com alta joalheria Chopard X Mariah Carey e a de joias finas Happy Butterfly X Mariah Carey.

As peças foram feitas com ouro branco 18k, recebendo certificação da Fairmined. Além disso, os fornecedores dos diamantes foram aprovados pela Responsible Jewellery Council, uma organização de padrões na indústria de relógios e joias.

Ficou curioso para ver os detalhes? Confira as imagens da cantora com as peças neste link!