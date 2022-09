Já consolidada no cenário artístico do pop, Mariah Carey entrou para a linha das joias, fechando parceria com a Chopard para o lançamento de sua coleção inspirada nos 25 anos do álbum ‘Butterfly’.

De acordo com a Vogue, a cantora trabalhou em conjunto com Caroline Scheufele, co-presidente e diretora artística da grife, para a criação de suas coleções: a com alta joalheria Chopard X Mariah Carey e a de joias finas Happy Butterfly X Mariah Carey.

As peças foram feitas com ouro branco 18k, recebendo certificação da Fairmined. Além disso, os fornecedores dos diamantes foram aprovados pela Responsible Jewellery Council, uma organização de padrões na indústria de relógios e joias.

Confira as imagens da cantora com as peças:

Mariah Carey lança coleção de joias de borboletas em parceria com marca de luxo Chopard (Reprodução/Divulgação: Chopard)

Pareceria e peças favoritas

Em uma conversa com a Vogue, a diva do pop abriu o jogo sobre sua parceria e falou sobre suas peças favoritas da coleção.

“Eu conheci Caroline [Scheufele, presidente da Chopard] alguns anos atrás, e ela era a pessoa mais divertida e festiva de todos os tempos. Então, como se faz, eu estava comemorando o Natal bem depois que ele acabou – já estávamos em janeiro – e notei que havia um presente debaixo da árvore que eu ainda não tinha aberto. Era da Chopard: era um lindo lenço de seda com estampa de borboleta e um bilhete escrito à mão de Caroline”, contou a cantora que iniciou a colaboração em 2020.

“Naquele momento, eu estava super empolgada porque uma das minhas músicas estava prestes a virar diamante, e eu realmente queria fazer uma colaboração com uma empresa de diamantes. Quando isso aconteceu, eu apenas disse: ‘Deixe-me tentar e ver se há algum interesse.’ Isso foi há dois anos, então pensei que eles gostariam de fazer algum tipo de coisa de Natal; eu estava sugerindo [designs de] flocos de neve. Mas ela estava tipo, ‘Não, nós queremos les papillons — queremos fazer borboletas o ano todo!’”, continuou.

Mariah Carey revelou que Caroline começou a esboçar um lindo colar de borboleta enquanto estavam no telefone, tendo sido o momento mais memorável de sua colaboração.

“O símbolo da borboleta virou sinônimo para mim e meus fãs, por causa do meu álbum ‘Butterfy’. Com os brincos, eu também adoro que um lado é uma asa e o outro é outra asa, então está pingando com diamantes. Com a coleção Happy Butterfly, você pode ser completamente [casual com ela]. Para mim, é com jeans e uma camisa branca – como você vê na foto minha com meu cachorro”, disse.