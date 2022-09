Filha de Angélica e Luciano Huck comemora aniversário com festa luxuosa em Nova York (Reprodução/Instagram @angelicaksy)

Em comemoração de 10 anos de idade, Eva Huck ganhou uma festa luxuosa em Nova York. A filha de Angélica e Luciano Huck recebeu diversos amigos e familiares no local para festejar por mais um ano de vida da menina.

Com a comemoração em Nova York, nos Estados Unidos, o aniversário da caçula do casal de apresentadores contou com o tema dos musicais da Broadway. O momento de festa não foi poupado das redes sociais e renderam alguns cliques.

Além de amigos e parentes, Angélica e Luciano Huck comemoraram o aniversário da filha junto com os filhos mais velhos, Benício e Joaquim. O momento com compartilhado com os seguidores nas redes sociais.

“Há dez anos eu renascia como mulher! E a responsável por isso é essa menina sorridente, doce, educada, inteligente. Que traz luz e amor para nossas vidas! Eva, obrigada por ter me escolhido pra ser sua mãe! Te amo muito”, escreveu Angélica em uma postagem em seu Instagram no domingo (25).

A apresentadora também publicou um carrossel com fotos e vídeos do aniversário da pequena Eva. “Momentos muito especiais”, escreveu Angélica. É possível ver o ambiente luxuoso com muita cor e decoração.

Confira os registros abaixo:

