Influência de luxo: Jojo Todynho usa bolsa avaliada em mais de R$ 10 mil

Com presença garantida no Festival Planeta Brasil, em Belo Horizonte, Jojo Todynho compartilhou seu look no Instagram nesta segunda-feira (26). Mas o que chamou a atenção foi uma peça utilizada pela artista, sendo o destaque de sua composição.

A cantora postou em suas redes uma foto comportando item luxuoso da grife Balenciaga, a bolsa rosa de destaque. Sendo uma das peças em alta da marca de luxo, a bolsa chega a custar um pouco mais de R$ 10 mil.

Além de chamar a atenção com a peça, a cantora resolveu postar seu “unboxing” do item (vídeo abrindo a caixa do produto) nesta quarta-feira (28) para compartilhar o momento com os fãs. O modelo da bolsa possui o nome ‘Le Cagole’ e está fazendo sucesso na composição de look da cantora.

Veja mais notícias sobre famosos:

Bolsa de vidro? Temos! Ou melhor... Pelo menos a Gkay possui

Luxo e conceito? Gkay compra bolsa de vidro que custa mais de R$ 13 mil (Reprodução/Instagram @gessicakayane)

Gkay é uma figura que já acostou os seguidores com suas aquisições repentinas e inusitadas. Desta vez, a influenciadora digital ofereceu luxo e conceito com uma nova peça: Uma bolsa de vidro que custa mais de R$ 13 mil.

A bolsa de vidro adquirida pela influencer é avaliada em US$ 2,7 mil (em torno de R$ 13,8 mil). O item de Gkay possui o nome Glass Swipe Bag, da grife francesa Coperni. De acordo com a ‘Contigo!’, a peça já foi utilizada por outras celebridades norte-americanas como a socialite Kylie Jenner e rapper Doja Cat.

“Vocês não vão acreditar no que tem aqui. Finalmente chegou a minha bolsa de vidro da Coperni. Cabe o que dentro? Nada! Só a minha dignidade, minha paciência. Tenho medo até de tocar. Ela é de vidro real”, contou Gkay.

Não faz muito tempo que Gkay comprou outra bolsa, porém um tanto quanto curiosa: uma peça em formato de pomba que custou R$ 5 mil reais. Não foi a primeira e, ao que tudo indica, não será a última aquisição inusitada.