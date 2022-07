Zilu fala pela 1ª vez sobre fim do casamento de Wanessa Camargo; confira

Zilu Godoi se pronunciou pela primeira vez sobre o fim do casamento da filha Wanessa Camargo com o empresário Marcus Buaiz na última terça-feira (19).

A ex de Zezé di Camargo respondia algumas perguntas dos seguidores nos stories do Instagram quando um deles quis saber: “Ficou chateada com o divórcio da Wan?”.

“Um divórcio sempre é triste... principalmente quando temos filhos envolvidos! Eu enfrentei um divórcio extremamente doloroso, e que foi muito exposto publicamente!”, respondeu.

Zilu continuou: “Mas o tempo sempre coloca cada coisa em seu lugar! Só quem passa por um divórcio sabe o que estou falando! E meu desejo é ver todos felizes”.

Um outro fã questionou: “Você influencia seus filhos nas decisões? Ou não dá palpite?”. A famosa, então, disse: “Como mãe, eu sempre tento instruir da melhor forma! Mas não imponho nada! Para mim, como mãe, basta ver e sentir que meus estejam felizes!”.

Zilu, que vive nos Estados Unidos, disse ainda que sente falta da família e que pretende voltar ao País assim que possível. “Assim que o governo americano me liberar, com certeza estarei no Brasil.”

Wanessa Camargo e Dado Dolabella em retiro

Um vídeo da cantora Wanessa Camargo e do ator Dado Dolabella em um retiro espiritual foi divulgado na conta oficial do Festival Aya Música Medicina na Chapada dos Veadeiros e deu o que falar.

Os dois apareceram em uma live, olhando um para o outro. Wanessa estava com as mãos nos ombros de Dado. As imagens ganharam repercussão após um post do colunista Leo Dias, do site Metrópoles, no Instagram.

“Aos poucos, Dado Dolabella e Wanessa Camargo vão transformado aparições públicas normais após a volta do relacionamento. Neste sábado (16/7), os dois foram vistos juntos em um retiro espiritual na Chapada dos Veadeiros. Os dois participavam de uma atividade que era transmitida ao vivo pela conta oficial do Festival Aya Música Medicina que promove as atividades”, escreveu Leo Dias.

No último domingo (17), a famosa compartilhou uma foto sorridente. “Ser feliz é o que interessa. Bom domingo, meus amores!”, escreveu na legenda.

LEIA TAMBÉM: