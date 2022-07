Atriz de ‘Bridgerton’ revela que filmagens estão sendo retomadas

‘Bridgerton’ foi um grande sucesso desde que estreou inicialmente em dezembro de 2020 na Netflix. Em março passado, a série estreou com números recordes para o streaming, até que a quarta temporada de ‘Stranger Things’ assumir o controle.

A última temporada girou em torno do romance de inimigos para amantes entre Anthony Bridgerton (Jonathan Bailey) e Kate Sharma (Simone Ashley), conforme a ordem dos livros da autora Julia Quinn.

A temporada 3, no entanto, não contará a história do terceiro livro que tem foco em Benedict Bridgerton, mas seguirá os ‘Os Segredos de Colin’, quarto livro da série. Nicola Coughlan, a protagonista da terceira temporada de ‘Bridgerton’, revelou o início das filmagens com uma imagem curiosa dos bastidores.

Muito parecida com sua personagem Lady Whistledown, Nicola Coughlan provocou o público ao postar uma imagem que dizia “Bridgerton 3. Ep One” em seus stories do Instagram. Antes disso, a atriz compartilhou uma foto dela e de Newton na timeline.

O amor de Penelope e Colin

As duas primeiras temporadas de ‘Bridgerton’ foram responsáveis por estabelecer a paixão de Penelope (Nicola Coughlan) por Colin (Luke Newton). No final da segunda temporada, vemos o cenário desse amor mudar quando Colin publicamente descarta a ideia de cortejar Penelope. Porém sabemos, pelo romance entre Anthony e Kate Sharma, que os sentimentos podem ser confundidos e se tornarem amor de verdade.

Quando estreia a terceira temporada de ‘Bridgerton’?

Uma foto postada em seu Instagram pessoal mostra a atriz tirando um cochilo entre uma gravação e outra. Na legenda, ela escreveu: “Esta sou eu tirando uma soneca durante as gravações da primeira temporada de ‘Bridgerton’. A foto minha mais marcante que eu já vi, obrigado pela lembrança @annielaks”

A maioria dos membros do elenco das temporadas anteriores certamente irá retornar na terceira temporada, incluindo Jonathan Bailey e Simone Ashley após a conclusão da história de Anthony e Kate.

Além disso, a terceira temporada de ‘Bridgerton’ tem a vantagem de focar em um romance envolvendo dois personagens com os quais o público está familiarizado, então a expectativa já é alta.

Sobre Nicola, pode-se supor que ela encontrará maneiras de manter todos atualizados sobre o cronograma de filmagem da temporada 3. Nós não esperaríamos menos da própria Lady Whistledown!