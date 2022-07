Após ter vídeo ao lado de Dado Dolabella vazado, Wanessa Camargo vai às redes sociais: ‘Ser feliz é o que interessa’

Um vídeo da cantora Wanessa Camargo e do ator Dado Dolabella em um retiro espiritual foi divulgado na conta oficial do Festival Aya Música Medicina na Chapada dos Veadeiros e deu o que falar.

Os dois apareceram em uma live, olhando um para o outro. Wanessa estava com as mãos nos ombros de Dado. As imagens ganharam repercussão após um post do colunista Leo Dias, do site Metrópoles, no Instagram.

“Aos poucos, Dado Dolabella e Wanessa Camargo vão transformado aparições públicas normais após a volta do relacionamento. Neste sábado (16/7), os dois foram vistos juntos em um retiro espiritual na Chapada dos Veadeiros. Os dois participavam de uma atividade que era transmitida ao vivo pela conta oficial do Festival Aya Música Medicina que promove as atividades”, escreveu Leo Dias.

No último domingo (17), a famosa resolveu compartilhou uma foto sua sorridente. Na legenda, um recado: “Ser feliz é o que interessa. Bom domingo, meus amores!”.

Confira:

1ª aparição

Wanessa Camargo foi vista pela primeira vez com o ator Dado Dolabella na última quarta-feira (13), em Goiás. A imagem foi exibida pelo programa “Balanço Geral”, da RecordTV.

Nas imagens é possível ver quando Wanessa desce de um veículo na frente de um estabelecimento. Logo depois, o ator, que aparece usando muletas, a segue.

De acordo com a jornalista Fabíola Reipert, Dado lesionou o ísquio, um osso localizado no quadril. “Eles estão juntos, eles já assumiram o relacionamento para a família, mas publicamente ainda não. [...] Quando eles saem lá nessa região, eles pedem para as pessoas não tirarem foto”, afirmou.

Wanessa anunciou no fim de maio a separação do empresário Marcus Buaiz após 17 anos de casamento.

Logo depois, a cantora assumiu para a família que reatou com o ator, com quem já namorou em 2000. Entre idas e vindas, eles terminaram oficialmente o relacionamento em 2004.

