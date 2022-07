Kate Middleton recebe condecoração da Rainha Elizabeth II

Kate Middleton acaba de receber uma honra especial reservada a mulheres selecionadas dentro da Coroa britânica. A Rainha Elizabeth II ofereceu à duquesa de Cambridge a Ordem da Família Real.

A Ordem da Família Real não é um título oficial da realeza, mas é dado aos membros da monarquia que a Rainha considera ter sido de grande apoio para ela. A informação foi dada pelo editor da revista Majesty, Joe Little, no podcast Royally Us.

Segundo ele, a Rainha expressou “grande confiança” em Kate, presenteando-a com uma Ordem da Família Real e, ainda de acordo com Little, é uma evidência da estreita relação entre a duquesa de Cambridge e a Rainha Elizabeth II.

“É algo que é dado apenas às mulheres da família real que existem há algum tempo e são consideradas de grande apoio à Rainha. Então, nem todos os membros, nem todas as mulheres da família real têm, mas Kate agora tem”, disse Joe Little.

Mudança de casa para ficar mais perto da Rainha

Nos últimos meses, a imprensa britânica tem noticiado de que Kate Middleton, o príncipe William e seus três filhos, George, Charlotte e Louis, estariam se preparando para uma mudança de residência. O motivo: ficarem mais próximos da Rainha Elizabeth II, que agora reside oficialmente no Castelo de Windsor.

Atualmente, Kate e William moram no Palácio de Kensington, em Londres, e estariam mudando para Adelaide Cottage, em Berkshire.

A realocação significará que a família trocará seu apartamento de 20 quartos no Kensington Palace por uma casa de quatro quartos sem funcionários.

De acordo com o The Independent, a família ainda manterá sua residência atual no Palácio de Kensington até o final do verão no hemisfério norte, ou seja, até meados de setembro. Além disso, ainda de acordo com a imprensa britânica, George e Charlotte deixarão sua atual escola preparatória, Thomas’s Battersea, e se matricularão em uma escola perto de Windsor.

O que dizem as fontes próximas ao casal

“A realidade é que eles estão bastante confinados no que podem fazer em Londres”, disse uma fonte ao The Sunday Times. “As crianças não podem entrar no parque e chutar uma bola de futebol com os amigos. O plano deles é estar lá pelos próximos 10 a 15 anos e depois se mudar para Anmer, que é tão especial para eles”.

Tudo indica que esta será a última mudança dos Cambridge antes de William se tornar rei. “Há uma sensação de que o futuro está se acelerando em direção a ele, que é tingido de profunda tristeza, embora ele nunca o diga publicamente, por causa da implicação de que sua avó não estaria mais por perto, das pressões adicionais sobre seu pai e sua família. estar sob ainda mais escrutínio”, disse um assessor próximo ao The Sunday Times.

“Kate e William estavam muito ansiosos por uma casa modesta para começar suas novas vidas em Windsor. Adelaide Cottage se encaixa na conta porque é uma casa de quatro quartos e eles não precisam de mais, pois não têm funcionários”, disse uma fonte real ao The Sun.

“Eles estavam convencidos de que não queriam nada muito vistoso ou que precisasse de reforma ou segurança extra para não ser um fardo para o contribuinte”, acrescentou a fonte.