Com Giane e Klara Castanho, ‘Bom Dia, Verônica’ ganha trailer e data de estreia

Após meses de suspense, a Netflix divulgou, nesta quinta-feira (7), a data de estreia da série “Bom Dia, Verônica”. Para quem estava ansioso para a nova leva de episódios, falta pouco: a segunda temporada estreia no dia 3 de agosto.

O novo ano da produção adiciona dois rostos bem conhecidos do público brasileiro: Reynaldo Gianecchini e Klara Castanho. Eles interpretarão pai e filha na série.

Matias, personagem de Gianecchini, será um missionário amado pelos fiéis de sua igreja, mas corrupto. Já Klara dá vida a jovem Ângela, filha do pastor.

Os atores Camila Márdila (”Que Horas Ela Volta?”) e Pedro Nercessian (”Assédio”) também entram para o elenco da segunda temporada.

Já Tainá Müller segue como protagonista da atração, na pele da escrivã Verônica.

Assista ao trailer:

Lançamentos da Netflix em julho

O destaque do mês vai para segunda parte da quarta temporada de “Stranger Things”. A conclusão traz a resolução para a batalha contra Vecna, o vilão da vez no Mundo Invertido, em “apenas” dois episódios - veja os detalhes aqui.

Tem também a estreia da série de TV “Resident Evil”, com a promessa de se manter fiel ao videogame, diferentemente do que aconteceu na franquia do cinema. Ambientada em 2036, a primeira temporada terá oito episódio - saiba mais.

Outra novidade é a segunda temporada de “Rebelde”. Os episódios já estavam gravados, por isso a plataforma levou apenas seis meses para disponibilizar a nova leva. A história segue com a adição do cantor Saak ao elenco - entenda.

Do projeto Mais Brasil na Tela, tem a estreia da terceira temporada de “Sintonia”. O trio formado por Rita, Nando e Doni chega com planos ainda mais ambiciosos para conquistar seus sonhos - confira as primeira imagens.

