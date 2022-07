Franjinha e Milena são os protagonistas de nova série da Turma da Mônica

Ainda sequer estreou a primeira série live-action da Turma da Mônica, mas dois personagens secundários já garantiram um programa para chamar de seu: Franjinha e Milena. Os dois comandam uma nova série pela HBO Max.

A plataforma de streaming anunciou, nesta quarta-feira (6), o início das gravações de “Franjinha e Milena em Busca da Ciência”. A dupla vai apresentar diversas descobertas científicas na série e, um ajudando ao outro, vão se descobrir cientistas.

Nos papéis principais, estrelam os atores mirins Fabrício Gabriel como Franjinha e Bia Lisboa como Milena.

Os roteiros dos episódios contaram com a consultoria do Instituto Serrapilheira, do Rio de Janeiro. A produção é uma parceria do Cartoon Network com a Biônica Filmes e a Mauricio de Sousa Produções.

Daniel Rezende, responsável pelos filmes “Turma da Mônica: Laços” e “Turma da Mônica: Lições”, retorna como supervisor artístico. A série conta com direção de Mauro D`Addio, de “Sobre Rodas” (2017).

Assista a apresentação do elenco:

Estreias da HBO Max em julho

O destaque do mês vai para a estreia de “Pretty Little Liars: Um Novo Pecado”, série derivada da produção de 2010, com uma nova geração de adolescentes atormentadas.

Tem também a estreia de “Homem-Aranha: Sem Volta para Casa”, da Marvel. Embora o teioso seja um herói da editora concorrente, no Brasil o longa sai dos cinemas para o streaming da Warner, graças a um acordo de distribuição internacional com a Sony.

Tem também a estreia de “Godzilla 2″, “Morbius”, “Uncharted: Fora do Mapa” e “Detetive Pikachu”. Entre as produções brasileiras, destaque para a segunda temporada de “Pico da Neblina”, série que se passa em uma São Paulo imaginária em que o uso e o comércio de maconha foram legalizados - veja o trailer.

