A verdade sobre os pôsteres da nova série ‘Resident Evil’

Com estreia agendada para dia 14 de julho, a série ‘Residente Evil’ teve os primeiros pôsteres revelados nesta quinta-feira, 17. A nova série da Netflix será baseada nos videogames da Capcom. O programa terá “o melhor do DNA de Resident Evil”, disse a Netflix em um comunicado à imprensa, incluindo heroínas icônicas em uma batalha pela sobrevivência. Veremos também novas criaturas e os monstros familiares, além de novos mistérios a serem resolvidos.

O novo pôster mostra uma pílula chamada “Joy”. Segundo o portal especializado em entretenimento IGN, “parece que a nefasta Umbrella Corporation está trabalhando em uma nova linha de medicamentos. A pílula em si está coberta de sangue, sempre um bom sinal de que as coisas não funcionaram exatamente. Mas até o próprio nome da pílula pode ser uma dica. Um novo antidepressivo, talvez?”.

O primeiro anúncio da série ‘Resident Evil’ foi feito em agosto de 2020 e sabemos também que a nova trama se passa em duas linhas do tempo: a primeira com as Jade e Billie Wesker (quem é fã de verdade reconhecerá este sobrenome), que se mudam para a cidade de New Raccoon quando adolescentes, e a segunda definida anos no futuro, com Jade e outros tentando sobreviver em uma Terra devastada por zumbis.

A série terá oito episódios e tem no elenco Lance Reddick como Albert Wesker, Ella Balinska, Tamara Smart, Siena Agudong, Adeline Rudolph e Paola Nuñez. A produção é da Constantin Film, que também produziu os filmes Resident Evil estrelados por Milla Jovovich.

Sinopse oficial

Ano 2036 – 14 anos após um vírus mortal ter causado um apocalipse global, Jade Wesker luta pela sobrevivência em um mundo invadido por criaturas insanas e infectadas com sede de sangue. Nesta carnificina absoluta, Jade é assombrada por seu passado em New Raccoon City, pelas conexões assustadoras de seu pai com a Umbrella Corporation, mas principalmente pelo que aconteceu com sua irmã, Billie.