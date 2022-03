‘Vikings: Valhalla’: Tudo o que você precisa saber sobre a terceira temporada

É exatamente isso! Jeb Stuart, o criador de ‘Vikings: Valhalla’, disse recentemente à EW que já está desenvolvendo secretamente a terceira temporada de ‘Vikings: Valhalla’. A declaração aconteceu antes mesmo da primeira temporada ser exibida na Netflix.

Recentemente as gravações da segunda temporada da série foram concluídas, incluindo a volta dos atores principais Sam Corlett, Frida Gustavsson e Leo Suter. Para aumentar a ansiedade dos fãs, a plataforma de streaming tem planos de estrear a segunda temporada no próximo ano, já a produção da terceira temporada começará em setembro.

O pedido inicial da Netflix foram 24 episódios de ‘Vikings: Valhalla’, o que foi confirmado com o anúncio de três temporadas, cada uma com oito episódios. Nos primeiros nove dias da série, desde sua estreia em 25 de fevereiro, foram 194 milhões de horas assistidas pelos assinantes, de acordo com a Netflix. A saga épica também alcançou a marca dos 10 mais assistidos da Netflix, além de estar na lista dos 10 melhores em noventa países.

A produção é derivada de ‘Vikings’ e se passa 100 anos depois dos acontecimentos da série original. Com uma história instigante, a série narra grandes feitos dos conflitos entre a Inglaterra e os guerreiros vikings, ao mesmo tempo em que cada um dos três personagens principais buscam escrever suas próprias jornadas.

“Fãs de Valhalla, obrigado aos milhões de vocês que assistiram (e assistirão novamente!) a primeira temporada. Os números foram incompreensíveis e além das minhas expectativas mais loucas”, disse o criador, Jeb Stuart.

“Estou emocionado por poder confirmar que encerramos e já estamos editando a segunda temporada e que a produção começará em breve na terceira temporada. Enquanto as histórias de Leif, Freydis, Harald, Olaf, Canute e o resto do nosso incrível elenco são secretas, posso dizer sem hesitação que suas jornadas serão ainda mais épicas do que as que você viu até agora”.