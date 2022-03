‘Vikings: Valhalla’ - O que aconteceu com Leif?

A história de ‘Vikings: Valhalla’, que se passa um século depois das viagens e invasões de Ragnar Lothbrok (Travis Fimmel) e seus companheiros, em ‘Vikings’, apresenta a jornada de três figuras históricas: Leif Erikson, Freydís Eiríksdóttir e Harald Hardrada. Situada no final da Era Viking, a série começa quando uma guerra se estabelece entre os vikings e os habitantes da Inglaterra. Os vikings disputavam o domínio de suas terras e as diferenças religiosas dividiam as famílias.

Essa é ‘Vikings: Valhalla’, série criada por Jeb Stuart e que é considerada uma continuação da história dos vikings. Segundo os historiadores, Leif Erikson, Filho de Erik, o Vermelho, fundador da Groenlândia, foi o primeiro europeu a viajar para a América. Sua chegada ao que conhecemos hoje como Canadá antecedeu Cristóvão Colombo em cerca de 500 anos.

ATENÇÃO: A partir deste ponto, o texto apresenta spoilers.

Mas o que aconteceu com Leif no final da temporada? Leif Erikson acompanhou sua irmã Freydís na busca de encontrar o homem que a estuprou quando ela era mais jovem. O homem foi então morto, mas para azar dos irmãos, ele fazia parte da tripulação de Olaf Haraldsson (Jóhannes Haukur Jóhannesson). Para salvar a vida de Freydís, Leif precisou partir com Harald, Olaf e Canute (Bradley Freegard) na sua missão de atacar a Inglaterra.

Na missão, Leif se destacou como grande guerreiro destruindo a ponte de Londres, permitindo assim o ataque e a invasão da Inglaterra. No desenrolar, o filho de Erik, o Vermelho, teve que lutar e matar alguns inimigos, mas sempre buscou manter seu temperamento centrado e calmo. Seu comportamento muda drasticamente quando Liv é assassinada por Olaf, na tentativa de defender Kattegat, e morre em seus braços. Na sequência, os homens da tropa de Olaf tentam agredir outras mulheres e Leif acaba por matá-los brutalmente. E assim termina a primeira temporada: com Leif coberto de sangue.

Bem, Leif é fihlo de Erik, explorador nórdico que foi exilado da Islândia devido à sua violência no assassinato de muitos. Leif até mesmo menciona a Liv, que havia um lado sombrio em seu pai que ele não podia controlar. Essa escuridão também vive nele, algo que ele tenta a todo custo controlar. O assassinato de Liv acionou o gatilho do lado violento de Leif, o que pode torná-lo um guerreiro muito perigoso e levá-lo a cometer os mesmos erros de seu pai.