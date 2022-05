Netflix revela data de estreia da terceira temporada de ‘Sintonia’

A próxima temporada de “Sintonia” está chegando: a Netflix anunciou, nesta quinta-feira (12), a data do dia 13 de julho para o próximo ano da série.

Mais maduros, Rita (Bruna Mascarenhas), Nando (Christian Malheiros) e Doni (Jottapê) chegam com planos ainda mais ambiciosos para conquistar seus sonhos.

Rita, por exemplo, estará se preparando para concorrer à vaga de vereadora pela congregação. Doni, por outro lado, deve lutar para se manter em evidência na música, ao ter atingido o topo das paradas de funk na temporada anterior.

Já Nando, passa a ser um dos criminosos mais procurados do Brasil. Ele questionará se vale a pena continuar no mundo do tráfico de drogas.

O relacionamento do trio pode custar caro a qualquer um deles, já que a exposição poderá arruinar as carreiras dos três.

Além da data de estreia, a Netflix também divulgou as primeiras imagens de “Sintonia”. Confira:

Sintonia (Foto: Helena Yoshioka/Netflix/Divulgação)

Cena da terceira temporada de 'Sintonia' (Foto: Helena Yoshioka/Netflix/Divulgação)

Cena da terceira temporada de 'Sintonia' (Foto: Netflix/Divulgação)

Cena da terceira temporada de 'Sintonia' (Foto: Helena Yoshioka/Netflix/Divulgação)

Estreias da Netflix em maio

O destaque do mês vai para a aguardada quarta temporada da série “Stranger Things”. Ela será dividida em dois volumes e, nesta primeira parte, a referência é o cinema de terror dos anos 1980, adicionando camadas mais sombrias e de ação à série - saiba mais.

Tem também a terceira temporada de “Quem Matou Sara?”, que deve solucionar os novos mistérios revelados no final da segunda temporada - que sugeria mais do que um assassino.

Após o sucesso de “A Sogra que te Pariu”, Rodrigo Sant’Anna traz mais uma novidade ao catálogo da Netflix, com o especial de humor “Rodrigo Sant’Anna: Cheguei!”, no qual o comediante interpreta cinco personagens diferentes para contar a história da própria vida.

Outra produção nacional que promete chamar a atenção é “Irmandade”, série protagonizada por Seu Jorge que chega a sua segunda temporada.

