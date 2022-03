“Será algo como um filme de terror”, revelam os criadores de ‘Stranger Things’ sobre próxima temporada

Definitivamente estamos chocados! Não somente pelo ar sombrio das novas imagens da 4ª temporada de ‘Stranger Things’, mas também por como os personagens são apresentados. Como sabemos, a primeira parte da nova temporada estreia dia 27 de maio no streaming. Veja abaixo as fotos reveladas pela Netflix.

Depois de três anos de espera, os fãs da série de ficção criada pelos irmãos Duffer finalmente vai chegar ao streaming. A nova trama se passa cerca de 6 meses após os acontecimentos da 3ª temporada e mostrarão Eleven e Will morando em outra cidade e tendo que se adaptar à nova rotina, aos novos amigos e à uma nova escola.

A nova temporada vai começar cerca de 6 meses após a batalha com o Devorador de Mentes e após a “morte” de Hopper. Morte porque, no ano passado, após o lançamento do primeiro teaser da nova temporada a Netflix aliviou o nosso coração e confirmou que Hopper não havia morrido, somente transportado para um lugar muito distante, a Rússia, mais precisamente para um campo de trabalho forçado.

Um clima muito mais sombrio

Também sabemos que na nova temporada nossos heróis enfrentarão uma lenda urbana em local misterioso, conhecido como Creel House, o que parece levar nossos protagonistas a descobrir o início da chegada do mundo invertido a Hawkins.

Mas, os criadores da série já tinham adiantado que ‘Stranger Things’ é algo entre ficção científica e terror. Em entrevista ao podcast Present Company, Ross Duffer disse: “Quando lançamos para a Netflix anos atrás, lançamos como as crianças. Pensamos em referências como ‘Os Goonies’ em ‘E.T’.”, disse Ross. “Os adultos estarão em algo parecido à atmosfera de ‘Close Encounters’, já os adolescentes estão em ‘Nightmare on Elm Street’ ou ‘Halloween’. Mas, este ano, não temos as crianças. Não podemos mais fazer os Goonies. E então, de repente, será algo como um filme de terror. Foi divertido fazer essa mudança”.

A primeira parte da 4ª temporada de ‘Stranger Things’ estreia dia 27 de maio e a segunda em 1º de julho. Essa nova temporada terá nove episódios e será a mais longa de toda a série.

‘Stranger Things’ terminará na 5ª temporada.