5 coisas que os fãs esperam da nova temporada de ‘Stranger Things’

Stranger Things é uma das séries mais famosas da Netflix, lançada incialmente em julho de 2016. Desde sua terceira temporada estreada no ano de 2019, os fãs aguardam calorosamente o lançamento da próxima sequência.

A Netflix anunciou a entrada da quarta temporada na plataforma para esse ano de 2022. A série será dividida em duas partes. A primeira estará disponível partir do dia 27 de maio, já a segunda no dia 7 de julho. É importante ressaltar que a nova fase da série contará com a atriz Amybeth Mcnulty no elenco, tendo no currículo a protagonista querida da série ‘Anne With An E’, também produzida pela Netflix.

Apesar da grande expectativa manifestada pelo público, quase três anos se passaram desde o último lançamento. É natural que eventos da narrativa sejam esquecidos pela audiência que acompanhou na época das estreias.

Veja mais: Estes são todos os detalhes dos novos pôsteres da 4ª temporada ‘Stranger Things’

Adorei ‘Stranger Things’, mas não me lembro mais do contexto

Para refrescar sua memória, a sinopse original conta sobre misterioso o desaparecimento de Will Byers (Noah Schnapp) em 6 de novembro de 1983, na cidade de Hawkins, Indiana. A história revela o aparecimento de uma garotinha misteriosa chamada Onze (Millie Bobby Brown) que possui superpoderes, além da existência de um mundo invertido e assustador (onde Will está preso).

Depois de inúmeros acontecimentos na série, a terceira temporada termina com Joyce (Wynona Rider) fechando o portal do mundo invertido, levando os cientistas russos a serem obliterados pela explosão. Além disso, Hopper (David Harbour) desaparece completamente.

O que queremos ver na 4ª temporada

1 – Steve e Robin

Reprodução/Netflix

Após compartilharem do mesmo emprego em sorveteria, a amizade dos dois personagens cresceu e despertou um carinho muito especial nos fãs. É de se esperar que essa amizade evolua ainda mais e nos traga arcos interessantes na próxima temporada. O jeito é esperar para ver!

2 – Chega de Guerra Fria!

Reprodução/Netflix

A terceira temporada abordou bastante o contexto da Guerra Fria com a rivalidade entre Rússia e Estados Unidos. O problema é que esse enredo desfocou a narrativa da série, principalmente nos arcos de terror, além de ser saturado. Devido ao final da trama, pode ser que essa narrativa continue sendo trabalhada. Entretanto o disco poderia ser trocado. Quem pediu?

3 – A qualquer momento o Lucas vai ter de entrar em Stranger Things

Reprodução/Netflix

Um dos protagonistas que faz parte da série desde o início possui arcos completamente injustiçados. Até mesmo a Max que entrou depois possui um desenvolvimento bem melhor. Os fãs não querem o Lucas de escanteio na próxima temporada, espera-se participações mais memoráveis do reizinho na trama.

4 – E a Kali?

Reprodução/Netflix

Se você se lembra dela, tem uma memória de ouro! A personagem que apareceu duas vezes possui superpoderes, assim como a Onze. Entretanto, são habilidades diferentes. Não sabemos ao certo como a personagem será desenvolvida, já que ficou um buraco em sua aparição. Esperamos ver mais dela na próxima fase de Stranger Things.

5 – Onze crescidinha!

Reprodução/Netflix

Na última temporada estreada, podemos ter uma fração da entrada dos personagens na adolescência. Na próxima a ser lançada, os personagens estarão um pouco maiores e estamos curiosos para saber como será o desenvolvimento da Onze (ou Eleven, como preferir) em sua fase de crescimento, além dos problemas que encontrará pela frente. Afinal, ‘amigos não mentem’, mas crescem.

Claro que além de tudo isso, queremos mais terror e elementos novos do mundo invertido! Os fãs estão muitos ansiosos para a estreia dessa quarta temporada que promete entregar tudo! Você pode ter esquecido alguns arcos da série, mas é certeza de que a trilha sonora da abertura ainda toca perfeitamente na sua cabeça.

Veja o trailer da quarta temporada: