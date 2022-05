Este é o local onde a série ‘Bem-Vindos ao Éden’ foi filmada

Lançamento recente da Netflix, “Bem-Vindos ao Éden” está conquistando o público. Em poucos dias, a série espanhola já está crescendo em audiência na plataforma.

O roteiro conta a história de um grupo de jovens populares nas redes sociais que recebe uma mensagem: “Você está feliz?” Eles são convidados para uma festa exclusiva em uma ilha remota. Contudo, o que parecia um sonho vira um pesadelo cheio de perigos e armadilhas. A série é protagonizada por Amaia Aberaturi, que interpreta a personagem Zoa.

“Bem-Vindos ao Éden” conta com cenários deslumbrantes - e ele existe de verdade. A produção da série optou por utilizar a Ilha Lanzarote como locação.

“Em primeiro lugar, ela é uma ilha paradisíaca. E em segundo, ela também é misteriosa. Nela, os personagens se sentem presos. A Ilha Lanzarote cumpre esses dois critérios. Ela é um verdadeiro paraíso na Terra, mas de certa forma, também é alienígena e árida, com paisagens vulcânicas e praias de areia negra”, afirmou o chefe de locações da série Martí Marcos, em entrevista ao site espanhol Guía Repsol.

A Ilha Lanzarote está localizada no arquipélago conhecido como Ilhas Canárias, no noroeste da África. O local faz parte do Reino da Espanha. É um importante destino de férias para europeus.

Assista ao trailer:

Estreias da Netflix em maio

O destaque do mês vai para a aguardada quarta temporada da série “Stranger Things”. Ela será dividida em dois volumes e, nesta primeira parte, a referência é o cinema de terror dos anos 1980, adicionando camadas mais sombrias e de ação à série - saiba mais.

Tem também a terceira temporada de “Quem Matou Sara?”, que deve solucionar os novos mistérios revelados no final da segunda temporada - que sugeria mais do que um assassino.

Após o sucesso de “A Sogra que te Pariu”, Rodrigo Sant’Anna traz mais uma novidade ao catálogo da Netflix, com o especial de humor “Rodrigo Sant’Anna: Cheguei!”, no qual o comediante interpreta cinco personagens diferentes para contar a história da própria vida.

Outra produção nacional que promete chamar a atenção é “Irmandade”, série protagonizada por Seu Jorge que chega a sua segunda temporada.

Leia também: Ator de ‘Heartstopper’ rebate questionamentos sobre sua sexualidade