Primeiras imagens da parte 2 da 4ª temporada de ‘Stranger Things’ mostram plano de Eddie

Dessa vez não vai ser preciso esperar muito tempo. A segunda parte da quarta temporada de “Stranger Things” chega no dia 1º de julho e a Netflix já liberou as primeiras imagens dos novos episódios da série.

São seis momentos divulgados pela plataforma, que revelam detalhes interessantes sobre o destino dos personagens. Eddie (Joseph Quinn), um dos personagens que mais chamou a atenção dos espectadores nesta temporada, é visto se reunindo com o restante do grupo que o acompanhou nos últimos episódios, elaborando um plano contra Vecna no Mundo Invertido.

Outro detalhe importante é que Eleven (Millie Bobby Brown) é vista ainda no laboratório, em busca de recuperar seus poderes. Enquanto isso, o time de Mike (Finn Wolfhard) e Will (Noah Schnapp) segue em busca da amiga.

Foram quase três anos entre a terceira e a quarta temporada. Por conta da pandemia, as gravações haviam sido paralisadas, mas finalmente os novos episódios foram lançados este ano.

A segunda parte da atual temporada será composta por “apenas” dois episódios. O oitavo terá duração de 1h25 e o nono conta com 2h20 de duração, encerrando este ano. Vale lembrar que esta será a penúltima temporada da série dos irmãos Duffer.

Confira as primeiras imagens da segunda parte da quarta temporada de “Stranger Things”:

Cena da quarta temporada de 'Stranger Things' (Foto: Netflix/Divulgação)

Cena da quarta temporada de 'Stranger Things' (Foto: Netflix/Divulgação)

Cena da quarta temporada de 'Stranger Things' (Foto: Netflix/Divulgação)

Cena da quarta temporada de 'Stranger Things' (Foto: Netflix/Divulgação)

Cena da quarta temporada de 'Stranger Things' (Foto: Netflix/Divulgação)

Cena da quarta temporada de 'Stranger Things' (Foto: Netflix/Divulgação)

Estreias da Netflix em junho

Além do destaque do mês - a terceira temporada da série “The Umbrella Academy” - a Netflix estreia este mês a versão coreana de “La Casa de Papel”, com a promessa de retratar o “maior roubo de dinheiro da história” - confira as novidades desta versão.

Junho também é o mês de estreia de uma aguardada produção brasileira: “Maldivas”. A série estrelada por Bruna Marquezine e Manu Gavassi se passa em um condomínio de luxo na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro - veja os detalhes.

Após a exposição da crise interna, a empresa está empenhada em atrair novos assinantes. Para isso, está reforçando o catálogo com produções licenciadas, com séries como “Peaky Blinders” e “The Blacklist”.

Leia também: ‘Interceptor’, da Netflix, é o filme mais visto do mundo, mas diretor não entende o motivo