‘Interceptor’, da Netflix, é o filme mais visto do mundo, mas diretor não entende o motivo

O filme mais visto da Netflix da última semana (em todo o mundo) é “Interceptor”, lançado no dia 26 de maio. Uma produção nova estrear em uma posição tão alta não é uma novidade para a plataforma, mas o que ninguém entende é o sucesso específico desse longa.

Isso porque “Interceptor” chegou ao streaming extremamente mal avaliado. Até mesmo o diretor estreante Matthew Reilly não entendeu o que aconteceu.

“Isso me surpreendeu. É claro que eu esperava chegar ao Top 10 da Netflix, mas alcançar o primeiro lugar ao redor do mundo?”, admitiu, em entrevista a revista estadunidense Variety.

“Acho que ninguém esperava tanto sucesso. Eu estou tão confuso quanto qualquer outra pessoa”, disse.

“Interceptor” segue uma capitã do Exército dos Estados Unidos chamada JJ Collins (Elsa Pataky), que tem a missão de impedir um ataque de míssil nuclear. O ato foi planejado por terroristas domésticos em parceira com russos.

O filme foi produzido pelo esposo da atriz Elsa Pataky, Chris Hemsworth, conhecido por interpretar o personagem Thor na franquia “Vingadores”.

Assista ao trailer:

Estreias da Netflix em junho

Além do destaque do mês - a terceira temporada da série “The Umbrella Academy” - a Netflix estreia este mês a versão coreana de “La Casa de Papel”, com a promessa de retratar o “maior roubo de dinheiro da história” - confira as novidades desta versão.

Junho também é o mês de estreia de uma aguardada produção brasileira: “Maldivas”. A série estrelada por Bruna Marquezine e Manu Gavassi se passa em um condomínio de luxo na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro - veja os detalhes.

Após a exposição da crise interna, a empresa está empenhada em atrair novos assinantes. Para isso, está reforçando o catálogo com produções licenciadas, com séries como “Peaky Blinders” e “The Blacklist”.

