Camila Pitanga e Rodrigo Simas devem estrelar novela brasileira no streaming

Depois de deixarem o elenco fixo da Globo, Camila Pitanga e Rodrigo Simas devem trabalhar na primeira novela brasileira na plataforma de streaming HBO Max, que deve chegar ao catálogo apenas em 2023.

Na trama, chamada de “Segundas Intenções”, Rodrigo Simas , que entrou recentemente para o elenco da plataforma, deve interpretar o filho bonzinho de Lola, vilã vivida por Camila Pitanga.

Segundo o site Notícias da TV, a produção nacional vai explorar o conflito entre mãe e filho e os ex-globais devem ser os principais nomes no elenco. Na novela inédita no streaming, o personagem de Rodrigo Simas vai acabar namorando a personagem interpretada por Alice Wegmann para se vingar da própria mãe.

No entanto, os fãs dos atores questionam a escolha, já que Camila tem 44 anos e Rodrigo está com 30 anos, ou seja, apenas 14 anos de diferença. Ainda segundo a publicação, a pouca diferença de idade não seria um grande problema para a direção, já que é possível envelhecer a atriz usando maquiagem.

Além dos famosos citados, Reynaldo Gianecchini também teria fechado com a HBO Max para entrar no elenco da novela “Segundas Intenções”, criada por Raphael Montes, direção de Jana Jabace e supervisão geral de Silvio de Abreu.

Segundo o R7, Gianecchini foi reservado para o papel de um playboy e cirurgião plástico. Outro ex-global confirmado na trama é Antonio Fagundes, que também encerrou o seu vínculo com a Globo.

Galã fora da Globo

Nas redes sociais, o ator Rodrigo Simas revelou os motivos que fizeram ele deixar a Globo após 10 anos trabalhando. Segundo o famoso, a evolução do mercado foi um dos impulsos.

“O mercado está gigante e esse é o momento de aproveitar muito profissionalmente. O mercado mudou bastante e vai se reciclando e estamos num momento em que o leque de opções para trabalhos está enorme”, revelou ele.

Sem revelar os detalhes, o galã disse que estava feliz com a nova emissora: “A vida é um ciclo e estou feliz com a minha trajetória na Globo. Não quer dizer que eu não vá voltar lá para fazer outros trabalhos”, revelou o ator ao site Splash, durante a pré-estreia do espetáculo “Ponto a Ponto”, no Rio de Janeiro.

Vale destacar que mesmo fora da Globo, o ator vai protagonizar a série “As Aventuras de José e Durval”, que estreia no Globoplay. Como outros famosos, Rodrigo Simas usou suas redes sociais para falar sobre a saída da Globo. Confira abaixo a declaração.

