VÍDEO: Juliette reage à manifesto em apoio a Lula durante seu show em Salvador: ‘É sobre isso’

A cantora Juliette foi uma das principais atrações do Festival São João da Bahia, que foi realizado no Parque de Exposições de Salvador. Durante sua apresentação, o público fez coro em apoio ao ex-presidente Luís Inácio Lula da Silva (PT), que é pré-candidato à presidência. A campeã do BBB21 reagiu às manifestações, agitou a multidão e disse: “É sobre isso” (veja no vídeo abaixo).

Juliette lotou o parque de exposições de Salvador e curtiu os gritos dos fãs, que pediam Lula! @juliette pic.twitter.com/5Pi4lYkR7N — Kadu Brandão (@Kadu_Brandao) July 1, 2022

O show de Juliette ocorreu na última quinta-feira (30). Ela usava um vestido vermelho, que foi inspirado em uma maça do amor, que faz alusão ao clima de romance de seu novo single “Xodó”, lançado na semana passada. Muita gente aproveitou para ligar as cores da roupa dela ao PT.

Durante o show, o público que lotava o Parque de Exposições gritava “olê, olê, olê, olá, Lula, Lula”. Juliette se empolgou, dando vários pulinhos no palco, e disse “é sobre isso”, puxando em seguida uma música em parceria com Israel e Rodolffo.

Enquanto Juliette se apresentava, o público também fez questão de apoiar a ex-BBB e fez coro gritando a palavra “artista”, em referência à crítica feita a ela pela atriz Samantha Schmütz.

Elba Ramalho não curtiu

No último dia 26, a cantora Elba Ramalho disse que seu show “não é comício” ao ouvir o público gritar “Fora Bolsonaro” durante sua apresentação no mesmo festival. Vídeos que circulam nas redes sociais mostraram o momento em que ela interrompeu as falas da plateia (veja abaixo).

Elba Ramalho, bolsominion caçadora de comunistas, ficou irritadinha com o público gritando "fora Bolsonaro" e levou um "olê, olê, ola Lula" pic.twitter.com/SQdQkEUiRa — Ronny Teles 📢 (@RonnyCombate) June 27, 2022

“Não, não quero fazer política, desculpa. Isso aqui é um show de São João, não é um comício”, disse a cantora. Mesmo assim, o público seguiu com as falas, desta vez apoiando o ex-presidente Luis Inácio Lula da Silva (PT): “Olê, olê, olá, Lula, Lula!”.

Em seguida, a cantora chamou uma ação, que aconteceria com a exibição de um vídeo, e disse que ia “esperar eles pararem” com os gritos.

“Tô esperando, né? A plateia está se manifestando. Como a gente vive em um país democrático, tem que deixar eles se manifestarem. Cada um tem o presidente que merece, isso é um fato”, afirmou.

Nas redes sociais, alguns internautas chamaram a cantora de bolsonarista e reprovaram a atitude dela em interromper a manifestação da plateia.

LEIA TAMBÉM:

Eliana curte festa julina em família e encanta a web ao postar fotos com os filhos: ‘Benção’