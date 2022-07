Eliana curte festa julina em família e encanta a web ao postar fotos com os filhos: ‘Benção’

Eliana curte festa julina com os filhos e mostra looks combinando (Reprodução/Instagram)

A apresentadora Eliana, de 48 anos, aproveitou o fim de semana para curtir ao lado da família. Na noite de sábado (2), ela preparou uma festa julina em casa e encantou seus fãs ao postar fotos ao lado dos filhos Arthur, de 10 anos, e Manuela, de 4.

Em uma das publicações no seu Instagram, ela primeiro mostrou como estava sendo a preparação para a festa e revelou o look escolhido para o evento: um vestido curto, com estampa de girassóis, um colete jeans e uma bota.

Em seguida, ela fez uma nova publicação, na qual apareceu ao lado dos filhos, que também usavam roupas combinando com a dela. Na legenda, a loira escreveu: “benção”.

Logo, muitos fãs encheram a família de elogios: “Arrasou demais no look, amei”, escreveu uma seguidora. “Muito fofo esse trio combinando”, disse outra. “Tal mãe, tal filhos”.

Eliana costuma ser muito reservada em relação a vida em família. Mas recentemente ela publicou uma sequência de fotos bem agarradinha com os herdeiros. Na legenda, ela falou sobre a importância dos pais apoiarem seus filhos para que se tornem adultos felizes.

“As crianças também precisam de palavras de afirmação. O carinho com os pequenos faz com que eles se sintam amados, e ao crescer, possam retribuir com a mesma dose de amor que receberam na infância”, declarou ela.

Manuela é fruto do relacionamento da apresentadora com o diretor de TV Adriano Ricco, com quem ela é casada. Já Arthur é filho dela de um relacionamento anterior com o produtor musical João Marcelo Bôscoli.

Programa no SBT

O “Programa da Eliana”, no SBT, já está no ar há 13 anos. Para renovar a atração, a apresentadora lançou na semana passada um novo quadro, o “Drive Thru-Okê”. Nele, os participantes ficam dentro dos seus veículos e escolhem uma música para cantar. A performance será analisada pelos jurados e, ao final, cinco selecionados levam os prêmios, que vão de R$ 500 a R$ 10 mil.

Em entrevista ao portal “Metrópoles”, a loira falou sobre a novidade: “Eu e minha equipe sempre buscamos inovar, trazer novos formatos e ideias para o programa. Entendo que os gostos do público estão sempre mudando e o programa precisa acompanhar isso, estar sempre evoluindo”, disse.

LEIA TAMBÉM:

Jojo Todynho vai parar no hospital e deixa fãs preocupados: ‘Nunca tive isso’