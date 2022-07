Jojo Todynho vai parar no hospital e deixa fãs preocupados: ‘Nunca tive isso’

Mesmo com a correria do dia a dia, Jojo Todynho mostra em suas redes sociais que está sempre focada em cuidar da saúde. No entanto, nesta semana, a cantora acabou indo parar no hospital.

Em sua conta oficial no Instagram, a famosa apareceu entrando em um hospital e logo depois deitada já dentro do local para explicar aos fãs o que estava acontecendo.

“Eu vou fazer uma tomografia para saber se eu estou com um cálculo renal ou se é só infecção urinária. Eu nunca tive isso na minha vida. Gente, dói muito, muito… Que isso! Horrível”, começou dizendo a cantora.

Jojo Todynho e Lucas Souza passam horas no hospital (Reprodução)

Enquanto estava indo para casa, a famosa deu mais detalhes sobre o que de fato aconteceu. “Então gente, eu estou com infecção mesmo, fico prendendo o xixi… E eu tomo bastante água, direitinho, bebo muita água”, revelou a cantora.

Vale lembrar que, na última sexta-feira (01), Jojo Todynho foi a convidada do “Mais Você” e, além de falar da carreira, a cantora revelou alguns detalhes sobre sua intimidade com Lucas Souza, com quem casou no começo deste ano.

LEIA TAMBÉM: Ana Maria Braga convida Jojo Todynho para ter quadro fixo no ‘Mais Você’

Jojo Todynho ganha quadro fixo no 'Mais Você' Globo (Reprodução)

Durante o café da manhã com Ana Maria Braga, a cantora surpreendeu ao falar sobre sua primeira vez com o militar: “Você quer saber o pior? Em Cancún, eu aprontei todas. Nada de errado, mas de zoação mesmo. E eu filmei eu e o Lucas”.

A confissão deixou Ana Maria com a pulga atrás da orelha e a apresentadora do “Mais Você” questionou se o marido de Jojo sabia da filmagem e ela respondeu que não: “Eu filmei escondido porque, na minha cabeça, ia ser só um ‘pente e rala’, não ia ter nada”.

Segundo Jojo, a sua melhor amiga, Renata, que fez uma homenagem para a cantora, foi uma espécie de guardiã durante a viagem internacional e dava toques para ela não fazer nenhuma besteira.

LEIA TAMBÉM: Fátima Bernardes se emociona na despedida do ‘Encontro’ e garante: ‘É um momento feliz’