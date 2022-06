Juliette anuncia nova música, ‘Xodó', para esta semana; confira a letra

A todo o vapor: o mês de festas juninas veio para alegrar os cactos. Juliette anunciou mais um lançamento musical ainda este mês. Nesta quinta-feira (30), a cantora divulga a música “Xodó”, seu próximo single.

A canção faz uma mistura de pop e forró, no clima de festas juninas, mas com muito romance. “A gente fez de uma forma moderna, mais divertida, pra gente trazer nessa época que está todo mundo voltado para o São João. Eu adorei o resultado, fiquei bastante orgulhosa!”, disse Juliette, em depoimento ao portal PapelPop.

Ela também revelou ao portal a letra completa da música, confira:

Xodó

Bem te vi e meus olhos voaram em ti

Quero quero mas não tô sabendo pedir

Você aqui no meu ninho

Só dengo e chameguinho

Que nem dois passarinhos

Por que não vem ser meu xodó?

A gente junto é bem melhor

A gente coladinho, se enrolando

Feito nó

Meu amor, não fique só

Meu amor, não fique só

Sabiá já sabia o que eu ia fazer

Beija flor ciumou que eu beijei você

Você aqui no meu ninho

Só dengo e chameguinho

Que nem dois passarinhos

Por que não vem ser meu xodó?

A gente junto é bem melhor

A gente coladinho, se enrolando

Feito nó

Meu amor, não fique só

Meu amor, não fique só

Ouça a prévia, divulgada por Juliette no início desta semana:

“Xodó” já é a terceira faixa solo que Juliette divulga desde o lançamento de seu EP de estreia, em setembro do ano passado. Desde então, ela já entregou aos fãs as músicas “Cansar de Dançar” e “Solar”.

A letra, que reflete sobre tempo e amor, foi composta pela própria Juliette, que adaptou uma carta escrita para a irmã. Eninha faleceu aos 17 anos de idade, em 2007, vítima de um acidente vascular cerebral (AVC).

“Desejo trazer a mensagem de ressignificar os processos da vida. Enfrentar todas as advertidades com felicidade e luz. Tudo passa. Por mais difícil, um dia a gente vê o sol nascendo e renova as esperanças. Todos os dias temos que acordar com esses sentimentos, mais um dia, mais uma luta, mais uma vitória”, explicou a artista, em comunicado de lançamento do novo single.

