Vocalista do Coldplay aparece de surpresa em pub no Reino Unido e canta para clientes

Não é a primeira vez que isso acontece, mas sem que ocorre os fãs acham graça: Chris Martin, o vocalista da banda Coldplay, foi “flagrado” cantando - de graça - para clientes de um pub no Reino Unido.

Totalmente de surpresa, o artista resolveu dedilhar o piano do The Stag Inn, no vilarejo de Hinton Charterhouse, próximo a cidade de Bath. Foi no último domingo (26), mas até o momento o vídeo segue viralizando na internet.

Assim que soube da presença do famoso, o dono do pub foi cumprimentar pessoalmente o cantor, segundo a BBC. Ao chegar ao local, se deparou com o artista conversando com seus clientes, entre eles o casal Hannah e Jeremy.

A conta oficial do pub divulgou o momento em que Martin atende ao pedido dos fãs e canta um dos maiores hits da banda, “A Sky Full of Stars”, música que faz parte do álbum “Ghost Stories”, lançado em 2014.

Assista:

You never know who might pop in for a pint! @coldplay what a lovely man he is. pic.twitter.com/V3INYbD0rB — The Stag inn (@StaginnHinton) June 27, 2022

Coldplay no Brasil

O grupo de Chris Martin fará uma turnê com diversas datas pelo país. A primeira apresentação acontece no dia 10 de setembro, quando serão headliners do Rock in Rio. Além da banda, também se apresentam na Cidade do Rock no mesmo dia nomes como Camila Cabello e Bastille.

Um mês depois, eles retornam ao Rio de Janeiro para mais dois shows, nos dias 11 e 12 - feriado de Nossa Senhora Aparecida. No fim de semana seguinte, a banda segue para São Paulo, onde se apresenta nos dias 15, 16, 18, 19, 21 e 22 de outubro. Veja aqui como adquirir ingressos.

As apresentações da turnê “Music Of The Spheres World Tour” no Brasil contarão com aa participação da cantora H.E.R., que vai abrir os shows.

Leia também: Anitta se destaca em Portugal com show no Rock in Rio Lisboa