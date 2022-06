VÍDEO: Elba Ramalho interrompe show na Bahia após ouvir gritos de ‘Fora Bolsonaro’: ‘Não é comício’

A cantora Elba Ramalho disse que seu show “não é comício” ao ouvir o público gritar “Fora Bolsonaro” durante sua apresentação na Festa de São João, realizada no Parque de Exposições em Salvador, na Bahia, no domingo (26). Vídeos que circulam nas redes sociais mostram o momento em que ela interrompeu as falas da plateia (veja abaixo).

Bolsonarista Elba Ramalho não gostou do povo se manifestando contra o Bolsonaro e a favor do Lula 🤭 pic.twitter.com/Bj5sgrlbQM — Lázaro Rosa 🇧🇷🚩 (@lazarorosa25) June 27, 2022

“Não, não quero fazer política, desculpa. Isso aqui é um show de São João, não é um comício”, disse a cantora. Mesmo assim, o público seguiu com as falas, desta vez apoiando o ex-presidente Luis Inácio Lula da Silva (PT): “Olê, olê, olá, Lula, Lula!”.

Em seguida, a cantora chamou uma ação, que aconteceria com a exibição de um vídeo, e disse que ia “esperar eles pararem” com os gritos.

“Tô esperando, né? A plateia está se manifestando. Como a gente vive em um país democrático, tem que deixar eles se manifestarem. Cada um tem o presidente que merece, isso é um fato”, afirmou.

Em seguida, o público parou com as falas políticas e Elba Ramalho continuou com seu show.

Nas redes sociais, alguns internautas chamaram a cantora de bolsonarista e reprovaram a atitude dela em interromper a manifestação da plateia.

“Bolsonarista Elba Ramalho não gostou do povo se manifestando contra o Bolsonaro e a favor do Lula”, escreveu um internauta. “Elba Ramalho, bolsominion caçadora de comunistas, ficou irritadinha com o público gritando ‘fora Bolsonaro’ e levou um ‘olê, olê, ola Lula’”, escreveu outro.

Veja abaixo a repercussão sobre o show de Elba nas redes sociais:

Elba Ramalho, bolsominion caçadora de comunistas, ficou irritadinha com o público gritando "fora Bolsonaro" e levou um "olê, olê, ola Lula" pic.twitter.com/SQdQkEUiRa — Ronny Teles 📢 (@RonnyCombate) June 27, 2022

"Mas vc sempre gostou de Elba Ramalho. Deixou de gostar só porque ela apoia o bonosauro?"



- Sim! Deixei de gostar, sim. Não ouço mais, não gosto da voz, da energia, tomei ranço do repertório, da aparência. Nada mais me agrada. — Lúcio Pertigas (@pertigas) June 27, 2022

E a Bolsominion Elba Ramalho que teve que ouvir o povo gritar “Fora Bolsonaro”, e “ Olê, Olê, Olê, Olá, Lula, Lula.

👊🏻👊🏻👊🏻

SOMOS 53%pic.twitter.com/NRv8cmOBt9 — 🚩 AMãeTáON ☭ SOMOS 53% (@DilmaeTaON) June 27, 2022

A Mesma Elba Ramalho que disse que "covid é ação de “comunistas” para “destruir cristãos”, não gostou do Fora Bolsonaro em seu show.

Sabe o que Aconteceu ???

"Olê, olê, olê, Lula” pic.twitter.com/cpNTwFNZLU — Rafael Milla (@RafaelMilla8) June 27, 2022

A cantora e bolsonarista Elba Ramalho achou ruim a plateia se manifestar contra Bolsonaro em Salvador-BA. Logo após isso o público começou a gritar o nome de Lula: “olê, olê, olê, olá, Lula… Lula…” pic.twitter.com/Od9qYxoq9J — Lia De Sousa (@LiaDeSousa1) June 27, 2022

Que pena de Elba Ramalho que se irrita com “Fora Bolsonaro”, diz que seu show não é “comício”. Falou que não quer fazer política, mas faz a pior política. A da omissão e cumplicidade com barbárie.

O público, não deixou por menos e a interrompeu cantando: "Olê, olê, olá, Lula” — 🇧🇷 Nilto Tatto - #ForaBolsonaro 🍀 (@NiltoTatto) June 27, 2022

Elba Ramalho cantou Lula Lá em 89 e hoje é bolsominion que dá piti.



Triste. pic.twitter.com/XgRrlMaVQh — Lívia Lamblet | do podcast Criador & Criatura🎙★彡 (@livialamblet) June 26, 2022

Eu não tenho palavras pra descrever este horror fascista que Elba Ramalho se tornou e apoia. Ela é a maior artista da música nordestina cantando forró na atualidade mas sua carreira fica minúscula diante dessa vergonha pic.twitter.com/eLMvucqQRo — penso, logo exausto 🏳️‍🌈 (@rustymind) June 26, 2022

Elba Ramalho é bolsonarista? Que triste!



Triste pra todos nós, e principalmente pra ela própria.



Mulher, nordestina, cantora popular. Bolsonaro é contra tudo isso. Ele é inimigo da cultura. — Cleanto Fernandes 📚 (@CleantoRego) June 27, 2022

