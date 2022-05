Após alfinetada de Samantha Schmütz, Juliette responde: ‘Sim, sou artista e aprendiz’

Após alfinetada em Juliette, web resgata Samanta Schmütz ‘discutindo’ com Miguel Falabella no ‘Domingão do Faustão’ (Reprodução/TV Globo)

A advogada, cantora e campeã da BBB21, Juliette, se pronunciou após uma alfinetada da atriz Samantha Schmütz, que questionou se a paraibana era artista. Em post no seu Twitter, na noite de segunda-feira (16), ela rebateu:

“A arte abraça, encanta, emociona e transcende qualquer rótulo. Ser artista é algo tão bonito e maior que tudo isso… é tocar o outro com o que há de melhor em você, é doação, é amor, é verdade... Então, sim, eu SOU artista e aprendiz de muita coisa”, postou Juliette.

Na noite do sábado (14), Juliette deu uma declaração no programa da Globo, ‘Altas Horas’, ao ser perguntada sobre sua opinião a respeito do posicionamento da classe artística em relação à política. Após ser elogiada nas redes sociais por sua fala, Juliette recebeu uma crítica feita pela atriz e comediante Samantha Schmütz.

Serginho Groisman, apresentador do ‘Altas Horas’, havia questionado a cantora e ex-BBB sobre o que ela achava de artistas se posicionarem sobre questões políticas. Juliette respondeu que enxerga o posicionamento como ‘uma obrigação’.

“Como artista eu acho que é uma obrigação. A gente ‘tá’ num lugar de destaque, a nossa carreira não é só para nós. A gente tem um papel social, então acho que tudo que atinge a sociedade nos diz respeito. Eu, como artista hoje, que estou me tornando, acho que é obrigação”, opinou Juliette.

Após a fala da ex-BBB causar repercussão na web, Samantha teceu uma crítica à Juliette nos comentários do post da Mídia Ninja no Instagram. A atriz comentou o seguinte: “Acho ótimo ela se posicionar, mas ela é artista?”

A atriz excluiu seu comentário algum tempo depois, contudo os fãs da Juliette tiraram ‘print’ da tela e levaram o assunto para um dos mais comentados nesta tarde da segunda-feira.

O nome das duas subiram rapidamente nos assuntos mais falados do Twitter e diversos internautas criticaram o posicionamento de Samantha.

Os usuários da rede social logo começaram a compartilhar um vídeo antigo no qual a atriz ‘discute’ com Miguel Falabella no ‘Domingão do Faustão’ por ele não se referir a ela como cantora.

“Você é uma atriz que canta lindamente, mas você não é uma cantora. Você tem CD vendendo na loja, não?”, questionou Miguel.

“Eu não tenho CD vendendo na loja, mas eu tenho uma carreira de cantora paralela”, respondeu a atriz. Em seguida, Falabella se irritou e pediu para que Samantha o esperasse terminar de concluir seu raciocínio.