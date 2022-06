Juliette arrasa no São João de Campina Grande: “Eu ainda não estou acreditando”

Com um look dourado da cabeça aos pés e esbanjando elegância, a ex-BBB Juliete Freire se apresentou nesta sexta-feira na festa de São João de Campina Grande, na Paraíba, cidade onde nasceu e onde até hoje vive grande parte de sua família.

Para milhares de pessoas que estavam lá para ver a artista, que foi o show principal da noite, Juliette esbanjou alegria e animação e trouxe no repertório canções como Doce, Bença, Diferença Mara, Frevo Mulher, Dengo Meu, Cansar de Dançar.

Diante da energia e da recepção animada do público, a ex-BBB não se conteve. ”Vocês não imaginam como estou emocionada! Haja coração! Muito obrigada por todo carinho de sempre”, disse.

Em seu Instagram, Juliette postou fotos com seu look dourado e fez piada com as comidas típicas da festa junina. “Quem é essa Rainha do Milho?”, postou.

Com Elba

Na noite anterior, a cantora fez uma participação especial no tradicional show da cantora Elba Ramalho, realizado na véspera de São João. No dia seguinte, ela confessou que estava muito nervosa, “quase passando mal”, como definiu.

“Outro dia eu estava ali… em frente ao palco… Hoje tive a honra e a felicidade de cantar com a rainha, @elbaramalho! Eu não poderia subir nesse palco sem receber a sua benção”, disse Juliette.

Mas a apresentação desta sexta-feira foi o que realmente mexeu com a emoção da cantora, que já se sentia mais ambientada e repetia a todo momento, no palco, que estava em casa. “Fico muito grata por saber que meus fãs estão em todos os lugares comigo, e hoje estão aqui na minha terra”, disse.