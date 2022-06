Jojo Todynho e Lucas Souza protagonizam cena hilária nas redes sociais

Jojo Todynho já mostrou várias vezes que é fã do remake da novela “Pantanal” e, recentemente, ela foi surpreendida pelo marido durante uma cena do folhetim da Globo.

Nas redes sociais, a funkeira disse que estava assistindo um capítulo da novela quando Lucas Souza apareceu de surpresa com um chapéu de peão no quarto, fazendo a famosa dar muita risada: “Não, eu não posso ver a novela em paz. O que é isso Lucas?”, indagou a cantora, que não aguentou ver a atitude do militar.

Jojo Todynho e Lucas Souza divertem a web (Reprodução/Instagram)

Em seguida, ele brincou com uma situação que aconteceu no “Domingão com Huck”, quando Jojo se empolgou ao ver o ator Leandro Lima no júri do quadro “Dança dos Famosos”, que contava com a participação da cantora.

“Eu não sou Levi, mas eu queria ser comido por uma pir***ha hoje”, disse Lucas Souza, que arrancou as gargalhadas de Jojo Todynho, que disse: “Tá vendo? Eu não aguento! Eu falo para vocês que ele pinta comigo… Que isso marido?”, questionou a funkeira.

Jojo leva bronca

Depois que foi eliminada da “Dança dos Famosos”, Jojo Todynho não abandonou a vida saudável e, nesta semana, sua personal exibiu um vídeo onde a famosa estava fazendo agachamento. No entanto, no vídeo postado pela profissional, é possível ver que a cantora levou uma baita bronca quando Lucas Souza resolveu “ajudar no treino”.

Jojo Todynho leva bronca de personal (Reprodução/Instagram)

No vídeo, o marido da funkeira aparece e senta atrás da esposa, enquanto Jojo faz agachamentos, deixando a personal brava: “Lucas, você vem pra cá atrapalhar o treino dela? Olha só, trino assim não vai render é a última vez que vai com o Lucas”, disse a professora.

Porém, na legenda, a personal de Jojo Todynho escreveu: “Com o incentivo certo, a gente rende muito mais nos treinos né? Qual o seu maior incentivo para treinar hoje em dia?”, escreveu ela .

