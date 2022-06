Fãs comentam barraco envolvendo Tati Minerato e motorista em estacionamento

Tati Minerato, campeã da 3ª temporada do “Power Couple Brasil”, voltou a ser um dos assuntos mais comentados nas redes sociais, após ser acusada de agredir uma motorista em um estacionamento.

No Twitter, os fãs do reality show da Record TV e da famosa comentaram o barraco e compararam ela e Ana Paula Minerato, que é sua irmã e também ficou conhecida por se envolver em algumas brigas. No Twitter, um perfil comentou: “A Tati Minerato é mais barraqueira que a irmã Ana Paula”.

Um outro falou sobre a ideia das pessoas saírem da pandemia da covid-19 melhores: “Diziam que iríamos sair melhores nessa pandemia. Cada dia que passa o ser humano fica cada vez mais intolerante e violento. Péssimo exemplo Tati Minerato. Não aprendemos nada, não estamos evoluindo, infelizmente”.

Já um terceiro falou sobre o caso que fez a influenciadora voltar a ser um dos assuntos mais comentados da semana: “Pelo que vi a Tati Minerato teve o carro fechado no estacionamento por uma motorista, segundo ela bem rapidamente, mas mesmo se desculpando ela e sua mãe atacaram a motorista com xingamentos, e a Tati ainda arranhou a motorista”.

Para quem não acompanhou o caso, de acordo com a colunista Fábia Oliveira, do Em Off, a ex-Power Couple estava no estacionamento de um shopping em Arujá, no interior de São Paulo, quando ficou irritada com uma motorista que fechou o seu carro e impediu a saída da famosa do local.

Segundo a motorista, houve um pedido de desculpas, mas Minerato a agrediu: “Hoje, fechei a passagem do carro de Tatiane Minerato rapidamente. Imediatamente me desculpei várias vezes e, sem sucesso nas minhas desculpas, ela saiu do carro e após vários xingamentos ela me agrediu fisicamente. Deu socos, arranhões e chutou meu veículo”.

Sylvia Minerato, mãe de Tati, também estava no local e teria partido para a agressão verbal: “Logo após veio a mãe dela, uma senhora que inimaginavelmente gritou palavras horrorosas”.

Após o assunto virar público, a mãe da famosa deu sua versão dos fatos e disse que quando elas saíram do shopping, se depararam com um carro estacionado de maneira indevida, o que impedia que sua filha retirasse seu veículo.

“Passou 40 minutos, essa mulher entrou no carro dela e não falou nada. Perguntamos se ela deixaria o carro naquele local. Eu estava passando mal, porque eu tinha feito um procedimento médico. Fiquei muito nervosa na hora”, contou a mãe de Tati.

Sobre os xingamentos, Sylvia classificou como chumbo trocado: “Essa mulher me xingou e aí começaram os xingamentos entre ela e eu. Ela ameaçou sair várias vezes do carro para agredir a minha filha, falando que iria dar na cara dela. Realmente xinguei ela, mas foi porque ela fez isso primeiro. Ela não pediu desculpa nem nada, é uma tremenda folgada”, revelou ela, contando que puxou a placa do carro da motorista e viu que o veículo estava cheio de multas.

