Priscilla Alcântara lança clipe com Emicida; veja outros lançamentos da semana

Os últimos dias foram agitados para Priscilla Alcântara: após ser criticada por internautas evangélicos por conta de uma tatuagem e discordar veementemente de sua colega de profissão Bruna Karla, a cantora traz um novo lançamento musical nesta sexta-feira (24).

“Você Aprendeu a Amar?” é a faixa-título de seu álbum, lançado em outubro do ano passado. Contudo, esta música em específico só foi liberada esta semana - e já chegou com videoclipe. A canção conta com participação do rapper Emicida. Assista:

“É uma canção muito impactante, então a gente decidiu separar ela das outras pra ter esse intervalo de um mês pra galera curtir as outras músicas e depois todo mundo voltar a atenção nessa, que é muito importante e tem uma temática um pouco mais politizada”, explicou para o portal PapelPop no ano passado.

Priscilla chamou a atenção do público no último semestre do ano passado, ao participar do reality show “The Masked Singer”, da TV Globo. Ela venceu a primeira edição do programa e voltou na segunda temporada como uma das apresentadoras.

Novidades musicais da semana 18 a 24 de junho

A grande novidade musical da semana com certeza é o retorno de Beyoncé, na última terça-feira (21). “Break My Soul” resgata o clima de pop dançante, com uma sonoridade que lembra os anos 2000 e introduz uma nova fase da cantora, que lança a primeira parte de “Renaissance” em 29 de julho.

Imagine Dragons também lançou uma música nova, “Sharks”. A faixa faz parte do novo álbum da banda, “Mercury - Act 2″, que tem previsão de lançamento para 1º de julho.

Taylor Swift lançou na última quinta-feira (23) a música “Carolina”, para a trilha sonora do filme “Um Lugar Bem Longe Daqui”. O longa deve estrear no Brasil em setembro.

No cenário nacional, teve lançamento de Gilberto Gil (”Barato Total”), Vitão (“Mais uma Vez”), Bruno & Marrone (”Deixa Ela em Paz”, em parceria com Henrique & Juliano), MC Livinho (”Me Desconfigurou”, em parceria com Gaab e Cabrera) e Jojo Toddynho (”De Onde eu Venho”).

