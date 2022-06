Priscilla Alcântara detona cantora gospel: ‘Podre’

A cantora Priscilla Alcântara detonou Bruna Karla na noite da última quarta-feira (22) após a cantora gospel revelar que se recusou a fazer uma apresentação no casamento de um amigo por ele ser homossexual.

“É muito triste, é podre. É errado em muitos níveis. Cara, toda vez que eu for abrir a boca, a minha preocupação não deve ser emitir a minha opinião. Primeiro que opinião não foi feita para ser dada, ela foi feita para ter. Você só dá a sua quando te pedem”, disse a ex-apresentadora do “Bom Dia & Cia” no podcast “PocCast”.

Priscilla frisou importância de refletir sobre o que se diz. “Quando você vai falar, você tem que fazer o exercício de sempre pensar em como a sua fala vai atingir o próximo. O que eu acredito é que eu tenho que ter cuidado em como as coisas que eu falo vai refletir em sua vida.”

A artista também disse não concordar com o uso da Bíblia para justificar comentários homofóbicos. “Jesus fala: ‘novo testamento vos dou. Ame os próximos assim como eu te amei. Eu não vivo minha fé dessa forma: ‘enquanto eu adoro a Deus, eu mato alguém’. Não existe isso, não reflete o Deus que eu acredito”, pontuou.

Priscilla Alcântara e Felipe Neto

Recentemente, o influenciador digital Felipe Neto usou as redes sociais para defender Priscilla Alcantara após ela exibir uma tatuagem.

Em seu Twitter, o youtuber comentou sobre críticas que relacionam desenhos permanentes da pele a uma condenação bíblica, sem citar Priscilla nominalmente.

“Quer dizer que tem gente condenando a moça evangélica por fazer tatuagem? Essas pessoas fazem a barba? Cortam o cabelo? Usam poliéster? Comem porco? Comem frutos do mar? Só pra avisar que a Bíblia condena tudo isso igualmente”, escreveu Felipe Neto.

No último dia 11, Priscilla compartilhou a tatuagem de uma garça na altura da costela. Muitos de seus seguidores cristãos não gostaram da atitude. “Você acha que Jesus vai achar isso certo?”, houve quem questionasse.

