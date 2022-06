Bruna Marquezine fecha parceria com grife de joias Tiffany

Bruna Marquezine fechou uma parceria com a Tiffany & Co. Na última quarta-feira (22), a marca anunciou que a atriz é a mais nova Friend of The House da grife de joias.

A atriz postou fotos em seu Instagram com peças lindas - e caras - para divulgar a novidade. Só uma das pulseiras custa nada menos que US$ 33 mil, cerca de R$ 170 mil na conversão.

“Sempre foi um sonho trabalhar com a @tiffanyandco e agora posso finalmente anunciar que sou a mais nova Friend of the House da marca”, escreveu Bruna na legenda do post.

Confira:

Agora, a atriz agora estará ao lado da atriz Camila Queiroz e da influenciadora Helena Bordon como representantes da Tiffany no Brasil. Camila, aliás, comentou na publicação da colega: “Bem vinda, Bru”.

‘Maldivas’

Bruna Marquezine faz parte do elenco de “Maldivas”, nova produção da Netflix.

Na trama, que se passa em um condomínio de luxo na Barra da Tijuca, Zona Sul do Rio de Janeiro, ela interpreta Liz, uma das protagonistas.

Participam ainda da série Sheron Menezzes (Rayssa), Carol Castro (Kat), Vanessa Gerbelli (Léia Lobato/Patrícia Duque) e Natalia Klein (Verônica) e Manu Gavassi (Milene).

E por falar em Manu Gavassi...

A atriz e cantora Manu Gavassi abriu o jogo recentemente sobre as pressões externas que sofreu quanto ao seu corpo e aparência. Ela colocou próteses de silicone nos seios aos 25 anos, mas há pouco resolveu removê-las. Ela falou sobre o assunto à “Quem”.

Manu Gavassi também integra elenco de 'Maldivas' Instagram (Reprodução)

“Coloquei silicone com 25 anos por livre e espontânea pressão, porque sentia ‘preciso mostrar que cresci e que agora posso ser sexy’. Olha que dó”, disse. “Coloquei [peito] e nunca me senti bem com aquilo. Nunca nem senti que era eu. Agora, mais velha, amadureci a ideia e falei ‘é uma coisa que me incomoda faz tempo, vou tirar’”, completou a famosa, hoje com 29 anos.

Ainda mais nova, Manu Gavassi se submeteu a uma operação no nariz. “Eu me arrependo de ter feito correndo quando eu tinha 17 anos. Não tinha coragem de operar de novo. Tinha muito medo”, conta.

Em maio, Manu já havia falado sobre as cirurgias plásticas no programa de Giovanna Ewbank. Na ocasião, ela disse ter se arrependido dos procedimentos.

“Sabe quando você não está bem com você mesmo, tipo na sua vida? E aí você se olha no espelho e enlouquece, coloca isso na sua aparência. Eu já gostava do meu corpo do jeito que ele era, não tinha necessidade nenhuma [de fazer a cirurgia], acho que dei uma pirada legal. Então, quando lembro disso, penso: ‘caraca, eu fiz uma cirurgia que eu nem tinha tanta vontade, que nem precisava na minha cabeça, por pressão externa, que é pra ter uma beleza estética perfeita nesse meio o tempo inteiro’”, revelou.

LEIA TAMBÉM: