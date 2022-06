Felipe Neto sai em defesa de Priscilla Alcantara após ataques na web por tatuagem

Felipe Neto defende Priscilla Alcantara no Twitter Montagem/Instagram (Reprodução)

O influenciador Felipe Neto usou as redes sociais na última quinta-feira (16) para defender a cantora Priscilla Alcantara após ela exibir uma tatuagem.

Em seu Twitter, o famoso youtuber comentou sobre críticas que relacionam desenhos permanentes da pele a uma condenação bíblica, sem citar Priscilla nominalmente.

“Quer dizer que tem gente condenando a moça evangélica por fazer tatuagem? Essas pessoas fazem a barba? Cortam o cabelo? Usam poliéster? Comem porco? Comem frutos do mar? Só pra avisar que a Bíblia condena tudo isso igualmente”, escreveu Felipe Neto.

No último sábado (11), Priscilla compartilhou a tatuagem de uma garça na altura da costela. Muitos de seus seguidores cristãos não gostaram da atitude. “Você acha que Jesus vai achar isso certo?”, houve quem questionasse.

Confira o post da cantora:

Yudi Tamashiro também se pronunciou

Outro famoso que se posicionou contra as críticas recebidas por Priscilla foi o cantor Yudi Tamashiro, que também é evangélico.

Amigos de infância, ele disse que ambos tiveram vivências religiosas diferentes e criticou quem tenta criar intriga entre os dois.

“Pelo amor de Deus, nós dois vivemos a vida inteira juntos. Eu trombo com ela e parece que a vi ontem. Ninguém é mais crente que outro crente. Tem um monte de crente falando que é crente e eu sei de vários B.O.s. Para de ser chato, meu povo. Vai estudar a Palavra e buscar sua intimidade com Deus”, disse Yudi em vídeo compartilhado em seu perfil no Instagram.

Felipe Neto manda narrador da Globo calar a boca

Nesta semana, Felipe Neto se envolveu em mais uma polêmica. Na última segunda-feira (13), após assistir a uma partida de futebol, ele detonou o narrador Gustavo Villani, da TV Globo, o chamando de insuportável e o mandando calar a boca.

Felipe Neto usou redes sociais para mandar narrador calar a boca Instagram (Reprodução)

O influenciador parece não ter gostado dos comentários feitos por Villani após a derrota de seu time, o Botafogo, pelo Campeonato Brasileiro. A equipe alvinegra perdeu por 1 a 0 para o Avaí.

“Ah cala a boca Villani, insuportável”, escreveu Felipe Neto em suas redes sociais.

Luís Castro, técnico do Botafogo, também foi alvo de críticas de Felipe Neto.

“É uma vergonha o trabalho do Luis Castro. O time não apresenta nada em campo. Absolutamente nada! Um completo vexame. Não progride, não evolui, não mostra nada elogiável. Não há o que defender no trabalho do português que custa 1.5 milhão por mês”, postou.

LEIA TAMBÉM: