Rodrigo Mussi vai ao programa de Ana Maria Braga e relata encontro com Deus

Rodrigo Mussi participou do “Mais Você” desta quinta-feira (23). O ex-BBB falou pela primeira vez a Ana Maria Braga sobre um importante sonho que teve durante sua internação após sofrer um grave acidente de carro no fim de março, em São Paulo.

“As pessoas falaram que eu acordei falando do coma que eu tinha tudo, fama, amigos, um monte de coisa, mas eu não estava feliz. E aí Deus foi direto e falou: ‘é que falta o amor. Você não experimentou do verdadeiro amor na sua vida’. E aquilo, dizem no hospital, que eu chorava muito contando esse sonho. E foi muito forte”, disse.

Rodrigo deu detalhes sobre sua recuperação e evolução do quadro de saúde. “Os médicos estão aos poucos me soltando e sempre dizem ‘cuidado com a cabeça’. Eu não posso fazer nada muito pesado, esporte com muito contato com a cabeça. Agora estou podendo viajar de avião. Futevôlei, que eu amo, ainda não estou podendo, por enquanto, mas já posso fazer academia”, contou o ex-brother a Ana Maria, acompanhada do também ex-BBB Gil do Vigor na mesa de café da manhã.

Rodrigo Mussi disse ainda que perdeu 30 quilos desde que sofreu o acidente, mas que já recuperou cerca de 15, e falou sobre a cicatriz em sua testa. “É uma marca que mudou minha vida por completo.”

Segundo Rodrigo, a maior luta em todo seu processo de recuperação foi a emocional. “As pessoas não sabiam como eu ia acordar, se andaria, se falaria. A recuperação foi muito rápida, eu sou muito grato ao corpo clínico que cuidaram de mim.”

Ele aproveitou para alertar sobre a importância do uso do cinto de segurança. “Não tem como voltar atrás, mas tem como fazer algo na frente pra recuperação e pra tocar nas pessoas a respeito da segurança. A gente não dá o mínimo pra pequenos detalhes que podem salvar nossa vida”, disse.

O acidente de Rodrigo Mussi

O ex-BBB sofreu o acidente de carro no último dia 31 de março, quando retornava do estádio onde foi assistir a um jogo em um carro de aplicativo. O motorista dormiu ao volante e bateu na traseira de um caminhão, na Marginal Pinheiros. Mussi, que não usava o cinto de segurança, foi arremessado para fora do carro e sofreu traumatismo craniano.

Carro de aplicativo que levava o ex-bbb no dia do acidente (Reprodução)

Assim que foi internado, Rodrigo foi submetido a uma cirurgia para conter a hemorragia no crânio e recebeu um cateter. Ele sofreu ainda duas fraturas expostas na perna e chegou a sofrer uma parada cardiorrespiratória no local.

Após quase um mês internado no Hospital das Clínicas, ele recebeu alta. Em seguida, seguiu para a unidade da Rede Lucy Montoro, onde iniciou sessões de fisioterapia, fonoaudiologia e exercícios neurológicos.

