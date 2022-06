Banda gospel dos EUA pede desculpas por ‘culto surpresa’ em show de rock

Após a repercussão negativa nas redes sociais, a banda estadunidense NLM se pronunciou sobre os shows que vem promovendo em várias cidades brasileiras.

Desde o último fim de semana, fãs de rock estão revoltados com o grupo gospel. Isso porque, sem avisar ao público de suas reais intenções, diversas pessoas foram atraídas para um culto promovido pela NLM, com a promessa de show emo grátis.

“Nós entendemos que muitas pessoas se sentiram traídas e enganadas pela mensagem do nosso show. Nunca foi nossa intenção e pedimos desculpas aqueles que machucamos, de verdade”, disseram, via comunicado no Instagram na quarta-feira (22).

Atualmente, a NLM está em turnê pelo Brasil. Eles já passaram por São José dos Campos (SP), Rio de Janeiro, Guarulhos (SP) e São Paulo, mas ainda tinham outros seis shows previstos em outras cidades.

Com as críticas, as apresentações em Blumenau (SC) e Florianópolis foram canceladas, sendo mantidas apenas dos outros artistas previstos. Já os shows de Curitiba, Araranguá (SC) e Porto Alegre estão mantidos.

“Somos seguidores de Jesus e comunicamos quem Ele é e o que fez em nossas vidas através da nossa performance. Não viemos aqui pra julgar ninguém. Nós acreditamos que todas as pessoas têm valor e são dignas de amor e respeito”, continuam, no informe.

Apesar da forma inusitada de transmitir sua mensagem religiosa ao público desavisado, o grupo garante que a intenção não é ferir a liberdade alheia. “Não somos melhores que ninguém. Somos contra qualquer religião ou política que fira e/ou oprima pessoas”, esclarece.

“Pedimos desculpas por qualquer dor que causamos e estamos sempre procurando formas para crescer, aprender e sermos melhores”, finaliza.

Recentemente, a banda NLM assumiu um novo nome. Com isso, os artistas que compartilharam o palco com os estadunidenses sem saber do culto e sua origem se sentiram enganados ao descobrir ao vivo. Até maio, eles se intitulavam No Longer Music, conforme descoberta de Gabriela Cavalherio.

A banda NLM faz parte de um projeto do pastor David Pierce, chamado Steiger Internacional. A ideia é “alcançar jovens que nunca entrariam numa igreja”, através da banda em si, de filmes e até mesmo missionários.

