Fátima Bernardes celebra os dez anos do ‘Encontro’ e faz discurso de despedida: ‘Tenho muito orgulho’

O programa “Encontro”, da TV Globo, completou dez anos nesta sexta-feira (24) e contou com uma edição especial. A apresentadora Fátima Bernardes apareceu “tatuada” com as palavras marcantes do matinal e também fez um discurso de despedida, já que deixará o comando da atração no mês de julho. “Eu tenho muito orgulho de dizer que mudei muito em 10 anos”, ressaltou.

Logo na abertura do programa, a apresentadora apareceu no telão toda “tatuada”, fruto de um trabalho feito pelo fotógrafo Sérgio Santoian em conjunto com a maquiadora e artista plástica Louise Helène. Ela disse que cada palavra que estava no seu corpo, de fato, significa algo que ficou marcado na sua vida.

Fátima Bernardes foi 'tatuada' com temas marcantes do programa 'Encontro' (Divulgação/TV Globo/João Cotta)

Em seguida, ela falou sobre como foi deixar a bancada do “Jornal Nacional” para embarcar no entretenimento e destacou que está em um novo processo de mudança novamente, já que é a nova apresentadora do “The Voice Brasil”.

“Quando saí do Jornal Nacional para construir o Encontro, acreditei na nossa parceria para seguir em frente. E, no final desse mês, farei o mesmo novamente. Direi um ‘até breve’, sempre acreditando na conexão forte que criamos em tantos anos de nossa convivência”, disse.

“Eu tenho muito orgulho de dizer que mudei muito em 10 anos de Encontro, e isso é muito bom, mudar é bom demais. Sentir que hoje estamos melhor do que há 10 anos”, ressaltou Fátima.

“Hoje eu tenho um olhar muito mais aguçado e mais interessado do que já tinha. Aprendi muito com as pessoas que eu entrevistei. [...] Para mim foi extremamente enriquecedora essa década de convivência com o programa [...] Em 2012 eu estreei o programa sonhando que ele se tornasse importante, que as pessoas quisessem ver. Mas a trajetória do ‘Encontro’ - e de toda a equipe comigo - superou as minhas expectativas. Além de eu ter tido a chance de entrevistar artistas incríveis, da música, do teatro, do cinema, da televisão, eu vi que esse programa se tornou um espaço de reflexão e de discussão de questões importantes para o nosso país”, disse a apresentadora.

.@fbbreal, você é perfeita! Parabéns Fátima e toda equipe por esses 10 anos de #Encontro ❤️ pic.twitter.com/uUrWYvoHxU — Encontro com Fátima (@EncontroFatima) June 24, 2022

Fátima recebeu também a visita surpresa da atriz Lília Cabral, que esteve dez vezes no programa ao longo desses anos. “Imagina se ia deixar de dar um beijo de despedida, que não é uma despedida, né? Terminar um ciclo é tão importante. E, ao mesmo tempo, quando a gente termina estamos embalando para outras cosias. É tão necessário ver o nosso crescimento”, disse a atriz sobre a saída de Fátima.

O poeta Bráulio Bessa também participou da edição e, além de relembrar sua trajetória, declamou um cordel em homenagem ao aniversário do matinal.

A música ficou por conta da banda Jota Quest, que também está celebrando uma conquista. O grupo completa 25 anos do lançamento do primeiro disco.

"Hoje eu preciso te encontrar de qualquer jeito, nem que seja só pra te levar pra casa..." #Encontro pic.twitter.com/giZuIQsYRv — TV Globo 🪂 (@tvglobo) June 24, 2022

Mudanças

A partir do dia 1º de julho, o “Encontro” será apresentado por Patrícia Poeta e pelo jornalista Manoel Soares. Além disso, vai inverter de horário com o “Mais Você”, de Ana Maria Braga, e vai ser exibido logo após o jornal “Bom Dia Brasil”.

LEIA TAMBÉM:

Cozinheiro passa por ‘saia justa’ em ‘Mais Você’ especial de São João