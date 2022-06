Cozinheiro passa por ‘saia justa’ em ‘Mais Você’ especial de São João

Jimmy Ogro leva cantada no 'Mais Você' Globo (Reprodução)

O “Mais Você” desta sexta-feira (24) foi todo dedicado às celebrações de São João pelo País. Por isso, a produção do matinal comandado por Ana Maria Braga enviou o cozinheiro Jimmy Ogro para fazer uma reportagem especial em Campina Grande, na Paraíba, onde acontece uma das mais tradicionais festas juninas do Brasil. Ele só não esperava, porém, passar por uma grande “saia justa”.

Jimmy abordou uma mulher na rua e começou a entrevistá-la. “Pela sua roupa, você não veio fazer exercício no calçadão”, observou.

“Não, eu vim conhecer o melhor São João do Brasil”, respondeu ela. “Sou carioca, ex-moradora de Brasília, com uma filha que passou na Universidade Federal da Paraíba e agora conhecendo o melhor São João do Brasil. E você não é ogro, tu é um gato”, disse, deixando o cozinheiro sem graça.

Ousada, a turista ainda tirou Jimmy para dançar forró e disse que esperava encontrar com ele mais tarde na festa.

Dedo machucado no ‘Mais Você'

Essa não foi a única “aventura” de Jimmy Ogro no programa exibido na manhã desta sexta-feira. Enquanto preparava uma feijoada, o cozinheiro cortou o dedo com uma faca ao picar cebola sem olhar.

Jimmy resolveu cortar o alimento olhando para o público que se aproximava ao invés de prestar atenção no que fazia. “É sempre muito importante você olhar para o que está fazendo para não cortar o dedo”, brincou.

Distraído, ele acabou machucando o dedo polegar direito e seguiu a gravação usando um curativo. “A gente precisou fazer uma parada técnica, mas não se preocupa, Ana, que está tudo bem”, disse.

“O dedo pareceu um ‘linguição’! Acho que ele precisa tomar mais juízo, pelo menos na hora de mexer nas coisas”, afirmou a comandante do “Mais Você”.

LEIA TAMBÉM: