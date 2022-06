Fenômeno no TikTok diz ter sido boicotado por ser homossexual; entenda

Alom Gomes tem 155 mil seguidores no TikTok. Divulgação

Alom Gomes, de 27 anos, faz sucesso no TikTok, mas afirma já ter sido rejeitado no mercado da música gospel no passado. O motivo? Segundo ele, sua orientação sexual.

De acordo com uma reportagem publicada pelo portal de notícias “Metrópoles”, Alom chegou a gravar até um CD, mas não obteve a repercussão esperada. Ele acredita que acabou sendo boicotado pelo fato de ser homossexual.

“Eu cantava música gospel, mas fui boicotado nessa área. Sinto que sofri preconceito nessa época por parte de alguns líderes religiosos. Falavam da minha voz, do meu jeito e não me davam oportunidades”, disse o jovem ao “Metrópoles”.

Alom Gomes é filho de pastor e contou que sempre foi alvo de comentários nas igrejas. “Várias meninas me pediram em namoro e eu rejeitei todas. Eu nunca fiquei com nenhuma menina porque nunca senti atração. Eu me tornei uma pessoa muito melhor depois que assumi minha sexualidade porque quando estamos em um lugar em que não estamos satisfeitos, acredito que você não está 100% completo. Agora eu estou 100% feliz”, conta.

Sucesso nas redes

Ainda segundo a matéria, Alom passou a publicar um conteúdo mais amplo em sua rede social após se distanciar da igreja. Morador da Baixada Fluminense, na Região Metropolitana do Rio de Janeiro, hoje ele canta, dá conselhos amorosos e de moda no TikTok, onde soma 155 mil seguidores.

A fama começou ao postar sua rotina nas redes sociais. Antes, ele trabalhava em uma loja de doces.

Agora, Alom pretende seguir produzindo conteúdo. “Eu estou me dedicando 100% a isso e acredito que eu sou a minha melhor companhia. Meu sonho está se realizando, e as promessas de Deus estão se cumprindo na minha vida.”

