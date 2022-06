Zé Neto é novamente afastado dos palcos; entenda o novo problema de saúde do sertanejo

O sertanejo Zé Neto, dupla de Cristiano, precisou ser novamente afastado dos palcos por problemas de saúde. Desta vez, o que o impede de se apresentar é um quadro de tosse, que prejudicou seu tratamento nas vértebras após fraturar três costelas no início do mês.

Cristiano deve assumir as apresentações sozinho enquanto aguarda a recuperação do parceiro de música. Tão logo tiver liberação médica, Zé Neto retomará a agenda de shows, segundo a assessoria de imprensa da dupla.

Zé Neto havia voltado ao trabalho na semana passada. Na quarta-feira (15), ele publicou vídeos nos stoires de sua conta no Instagram.

“Vocês achavam que eu não voltava? Imparável. Foguete não tem ré. Estamos chegando dia 17 em Bálsamo. Vamos quebrar tudo, menos as costelas”, disse, em meio a gargalhadas.

O sertanejo continuou: “Vamos para cima porque o show vai ser incrível. Conto com vocês. Bora me ajudar a cantar porque vai ser uma noite especial”.

O vídeo também foi compartilhado no feed da dupla sertaneja.

Treino de boxe

Zé Neto estava treinando boxe quando começou a sentir dores, mas como estava com o sangue quente não percebeu que poderia ser algo mais grave, segundo ele mesmo explicou. Depois, foi ao médico, mas como a dor era suportável, não fizeram um exame de raio-x no local.

No último dia 3, no entanto, a assessoria da dupla informou que Zé Neto retornou ao Hospital de Base, em São José do Rio Preto, em São Paulo, já com fortes dores. Lá foram identificadas fraturas dos 9º, 10º e 11º arcos costais. Por isso, as apresentações que aconteceriam nos dias seguintes seriam canceladas.

