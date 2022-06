‘Pantanal’: Trindade volta a invocar o cramulhão e manda recado para José Lucas

Os próximos capítulos do remake da novela “Pantanal” serão complicados para José Lucas (Irandhir Santos), que está cada vez mais envolvido por Juma (Alanis Guillen). Como aconteceu no passado, Trindade (Gabriel Sater) vai invocar o capeta e mandará um recado terrível para o filho mais velho de José Leôncio (Marcos Palmeira).

Nos próximos capítulos da novela da TV Globo, o cramulhão volta a aparecer e avisa que uma “desgraça vai acontecer” no remake da Globo. Logo depois, ele afirma que Juma e Jove estão com o relacionamento firme, mas o filho mais velho de José Leôncio não consegue aceitar.

Ao ouvir o recado, José Lucas bate de frente e avisa que agora será a vez dele. Porém, Trindade segue mandando o recado e afirma que se o caminhoneiro continuar “vai ter morte entre os irmãos”. Mas, o filho de Generosa continua sem entender o que está acontecendo. “Porque o Joventino é o amor da vida dela. Você: a perdição”, acrescenta a entidade.

No remake de "Pantanal", Trindade (Gabriel Sater) manda recado para José Lucas (Irandhir Santos) (Reprodução/Globo)

“Eu não acredito nisso”, dispara José Lucas. “Eu sei que você não acredita. Você só vai acreditar quando tiver sete palmo debaixo da terra”, conclui Trindade.

Mais ‘Pantanal’

Segundo o jornalista Flávio Ricco, do R7, o remake da novela “Pantanal” poderá ficar uma semana a mais no ar. Por causa da boa audiência e do bom faturamento, a emissora não confirma se o encerramento da trama será no dia 7 ou 14 de outubro.

No capítulo da última terça-feira (21), quando Tenório (Murilo Benício) e Zuleica (Aline Borges) comentando sobre Marcelo (Lucas Leto) ter beijado Guta (Julia Dalavia), “Pantanal” bateu recorde de audiência. Na data, a trama da Globo ficou com uma audiência recorde e cravou 33.9 na Grande São Paulo e 34.5 de pico na Região Metropolitana.

Gabriel Sater em cena da novela "Pantanal" (Reprodução/Globo)

Depois de filmar no Mato Grosso do Sul, a partir de agora, todas as sequências serão realizadas apenas nos Estúdios Globo, no Rio de Janeiro.

O remake da novela “Pantanal” é escrito por Bruno Luperi e baseado no texto original de Benedito Ruy Barbosa, que foi criado em 1990.

