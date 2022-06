Personagem de Douglas Silva em ‘Todas as Flores’ será viciado em sexo

Depois do “BBB 22″, o ator Douglas Silva já tem um novo trabalho na Globo. Em breve, o famoso vai aparecer em “Todas as Flores”, segunda novela inédita no Globoplay.

Segundo informações divulgadas pela jornalista Patrícia Kogut, do jornal O Globo, o ex-BBB vai interpretar um homem viciado em sexo, que faz parte do núcleo cômico da novela de João Emanuel Carneiro.

Na trama, que já tinha sido batizada de “Olho por Olho”, o personagem de DG será casado com Mary Sheila, cuja caracterização será inspirada na cantora Alcione.

Douglas Silva volta a atuar depois do "BBB 22" (Divulgação/Globo)

Prevista para estrear em outubro, “Todas as Flores” tem direção artística de Carlos Araújo e busca levar o público que assiste a TV Globo para o serviço de streaming, como aconteceu com “Verdades Secretas 2″.

“A ideia é que a gente lance uma novela por ano no Globoplay, contando com a expertise de criação e produção dos Estúdios Globo. As novelas são, indiscutivelmente, uma paixão nacional do nosso público, que encontra no streaming uma nova experiência de consumo”, adiantou Érick Brêtas, diretor de Produtos Digitais e Canais Pagos.

Douglas Silva ficou em terceiro lugar na final do "BBB 22" (Reprodução/Globo)

Com 85 capítulos, a produção será dividida em duas partes. A primeira parte será disponibilizada entre outubro e dezembro de 2022. Já a segunda, entre abril e junho de 2023.

Antes de mudar de nome, a novela de João Emanuel Carneiro já tinha parte do elenco escalado. Na trama, Regina Casé assume o papel deixado por Glória Pires, uma vilã que maltrata a filha com deficiência.

João Emanuel Carneiro e as protagonistas de "Todas as Flores" (Reprodução/Instagram)

Além dela, a direção trocou os papéis de Letícia Colin e Sophie Charlotte, que vão dar vida às filhas da personagem de Regina Casé. Agora, Maíra, uma chef de cozinha com deficiência visual, ficará a cargo de Charlotte, enquanto Colin será Vanessa, a irmã da personagem.

O folhetim de João Emanuel Carneiro também vai contar com Tony Ramos, Humberto Carrão, Marina Moschen, Cássio Gabus Mendes, Miguel Falabella e Tonico Pereira.

