Paolla Oliveira faz postagem e fãs especulam apoio a Lula: ‘53%’

Não é de hoje que a internet fica de olho nas opiniões que artistas e celebridades têm sobre a política brasileira. Desde a noite da última quinta-feira (23), Paolla Oliveira vem sendo comentada por conta de uma postagem em sua conta oficial no Twitter.

Pouco após a última pesquisa Datafolha ser divulgada (em que o ex-presidente Lula aparece em primeiro lugar, com 53% dos votos válidos), a atriz fez um tweet bem simples com a mesma porcentagem, mas que foi interpretada como um apoio ao candidato do PT.

53% — Paolla Oliveira (@paolla) June 23, 2022

Paolla se mantém atenta às principais pautas políticas do país e frequentemente posta sua opinião. Recentemente, ela foi criticada por seguidores de Jair Bolsonaro (PL), por se posicionar contra o rol taxativo da ANS nos planos de saúde (que libera os convênios de oferecer uma cobertura mínima estabelecida por lei).

“A gente vê que as coisas estão ruins, daí lê alguns comentários aqui e entende porquê. Quando começaram a defender a fome para aliviar culpa de político?”, rebateu Paolla, via Twitter.

Não é a primeira vez que a atriz se posiciona contra o governo Bolsonaro: no fim do ano passado, um de seus desejos de Ano Novo foi a derrota do atual presidente.

“Fim de ano chegando e não consigo pensar em nada que deseje mais que saúde, leveza e um fora Bolsonaro. 2022 é um ano decisivo e importante. Consciência, amor e respeito para todos”, torceu.

‘Cara e Coragem’

Paolla Oliveira atualmente está na novela das 19h na TV Globo, “Cara e Coragem”. Ela e o ator Marcelo Serrado interpretam os protagonistas da história. O folhetim substituiu “Quanto Mais Vida, Melhor!”.

A história segue Pat (Paolla Oliveira) e Moa (Marcelo Serrado), uma dupla de dublês publicitários que são demitidos. Para sobreviver, eles abrem uma empresa no ramo (a Coragem.com) e são contratados por Clarice, personagem de Taís Araújo. Contudo, a jornada da dupla é impactada pela morte de Clarice.

“Cara e Coragem” foi criada por Claudia Souto, mesma autora de “Pega Pega”. Já a direção artística fica a cargo de Natalia Grimberg, mesma de “Geração Brasil” e “A Lei do Amor”.

