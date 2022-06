Sabrina Sato relembra gafe do início do namoro com Duda Nagle

A apresentadora Sabrina Sato teve um início bem peculiar com Duda Nagle. Ela relembrou o começo de seu namoro com o atual marido na última quarta-feira (22), durante o programa “Saia Justa”.

Segundo Sabrina, o seu flerte com Duda foi bem direto. Tão direto que, pouco depois, se arrependeu do que escreveu e culpou o corretor ortográfico do celular, em uma tentativa de aliviar o clima.

“Mandei um direct para ele dizendo ‘quando a gente vai transar?’. Quando ele leu, mandei emojis envergonhados dizendo que o corretor tinha cometido um engano e o certo era ‘quando a gente vai treinar’”, riu.

Ela não precisava ter se arrependido: Duda entendeu o recado e passou seu contato pessoal para Sabrina. Pouco depois já assumiam publicamente o namoro.

Atualmente, eles completam seis anos de casamento. Dois anos depois do matrimônio, tiveram a pequena Zoe, única filha do casal até o momento.

A felicidade do casal não quer dizer que eles não passem por problemas, como qualquer outro. Em março, Sabrina abriu o coração sobre tudo o que já aconteceu até aqui.

Reality show

Sabrina Sato ganhou um reality show no GNT, “Desapegue se for Capaz”. Na atração, os participantes recebem uma transformação em suas vidas, através da reorganização das suas próprias casas, unindo decoração, arrumação e sustentabilidade. A primeira temporada terá 10 episódios, com exibição semanal.

“Vocês sabem que eu não sou a pessoa mais organizada do mundo, mas vocês vão ficar chocados com a quantidade de coisa que a gente acumula em casa sem se dar conta! Vamos reorganizar e transformar não só a casa, mas a vida de cada família”, declarou Sabrina, ao comemorar o início do reality, em maio.

A apresentadora também faz parte da bancada do programa “Saia Justa”, no mesmo canal.

