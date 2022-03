Sabrina Sato fala pela primeira vez sobre boatos de crise no casamento

A apresentadora Sabrina Sato abriu o jogo, pela primeira vez, sobre o estado atual do se casamento com o ator Duda Nagle.

Em entrevista ao Universa, ela explicou que desde o nascimento de sua filha, Zoe, ficou em dúvida sobre como viver novamente a relação a dois.

“Estava vivendo tanto a maternidade que não olhava para os meus sentimentos, não me dava tempo. Você precisa voltar para você”, desabafou.

“Eu demorei para voltar a me sentir mulher. Um dia falei para a terapeuta que não ia conseguir fazer a sessão online por causa da Zoe. E ela disse: ‘Mas é ela que manda na sua vida? Cadê seu momento?’. A gente não pode virar refém, né?”, contou a famosa.

Sabrina garante que os boatos de um possível divórcio são totalmente infundados.

“Esses boatos não nos afetam. Sei que ninguém nos quer mal, e sim ajudar, mas é algo que só depende da gente. O relacionamento precisa amadurecer, e a gente está cuidando dele”, declarou.

O casal buscou ajuda profissional, para ajustes de rotina e a volta dos momentos a dois. “Se você não se aprofundar nesse sentido, não vai conseguir se amar para poder melhorar seu relacionamento. Vai virando só pai e mãe”, explicou a apresentadora.

Sabrina Sato e Duda Nagle estão juntos desde 2016. Dois anos depois, nasceu Zoe, primeira filha do casal.

Nova apresentadora da Globo

Sabrina Sato é a nova apresentadora do Grupo Globo. Em janeiro, ela foi convidada pelo GNT para comandar o reality show “Desapegue Se For Capaz”. A primeira temporada terá 10 episódios, com exibição semanal.

Apesar de concorrentes, o contrato com o Grupo Globo é exclusivo para a TV a cabo. Na TV aberta, Sabrina segue na Record TV, onde apresentará a próxima temporada de “Ilha Record”.

Leia também: Bruna Marquezine chorou após conseguir papel em filme da DC: ‘mal consigo acreditar’