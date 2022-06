Bianca Andrade assume ter feito ménage na ‘Farofa da Gkay’ e expões nomes; confira

Bianca Andrade, a Boca Rosa, assumiu ter feito sexo a três na “Farofa da Gkay”, em 2018. A revelação aconteceu em entrevista ao “PocCast” nesta semana.

A influenciadora disse que a experiência foi vivida com a também influencer Marina Ferrari e o então namorado dela, Gabriel Roncatti.

“Fiquei sim”, confirmou a famosa a Rafael Uccman e Lucas Guedes.

Rafa quis saber mais: “Ficou só de beijo?”, perguntou. “Não. Teve mais que isso. A gente nanhou...”, completou a ex-BBB.

Bianca Andrade continuou: “Nunca falei assim abertamente... Não lembro [como foi]. Só lembro da Marina, maravilhosa. Ai, gente, é um passado...”.

E por falar em Gkay...

A influenciadora digital Gkay voltou a ser alvo de críticas e fez um desabafo nas redes sociais na madrugada de terça-feira (21).

Gkay se pronuncia sobre novas críticas na web

“Próxima eleição vou me candidatar pra ver se o povo vai cobrar tanta satisfação do que faço com meu dinheiro, aí eu quero ver. Vão bater em porta de deputado, carai, sou prefeita, não, nessa po***. Eu, hein, cadê teus candidato????”, escreveu.

Em seguida, GKay lembrou que tudo o que tem hoje foi conquistado com o próprio suor e, por isso, faz o que bem entender com seu dinheiro. “NINGUÉM ME AJUDOU. NINGUÉM, CRESCI, SAI DE CASA PRA ESTUDAR E TRABALHAR. ENTREGAVA PANFLETO NO SOL DO MEIO DIA. FAZIA BICO, VENDIA ATÉ CHIP DE TELEFONE E HOJE TENHO O QUE TENHO PORQUE TRABALHEEEEEEEEEEIIIIIIIIII. NÃO FOI NINGUÉM QUE DEU, ENTÃO EU FAÇO O QUE EU QUISERRRRRRRR COM MEU DINHEIRO (MEU)”, disparou em caixa alta.

A influencer continuou: “QUER FALAR DE MIM????????? Sai de casa cedo, SOZINHA, enfrenta o mundo, enfrenta NÃO, enfrenta TODO MUNDO, trabalha todo dia sem parar, sustenta TODA A TUA FAMÍLIA, SOZINHA!!!!!!!!!!!!!!!! Aí tu fala de mim, fdp”.

GKay terminou a sequência de tweets mandando um recado aos fãs - e aos haters também. “E para meus fãs: nem se preocupem que estou superbem e vai ter conteúdo pra vocês todo dia, toda hora, porque NINGUÉM me afasta mais de vocês! NINGUÉM!!!!!!! Lutem, haters, LUTEM.”

