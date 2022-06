Ex-BBBs Viih Tube e Eliezer viajam pela Europa e curtem passeio na Disney Paris: ‘Que sonho’

Os ex-BBBs Eliezer e Viih Tube, que estão viajando juntinhos pela Europa, desembarcaram na França na tarde de terça-feira (21) e já seguiram para um passeio na Disney Paris. O casal, que assumiu que vive um affair, mas ainda prefere não rotular a relação, posou para várias fotos em clima de muito romance. A loira compartilhou com seus seguidores fotos com o amado no Instagram.

“Cheguei, Paris E já pousei direto na Disney de Paris, que sonho”, escreveu ela na postagem, que antes contou que eles foram os últimos a embarcar no avião e quase perderam o voo. “E a viagem começa como? Quase perdendo o voo, literalmente os últimos a entrar e a moça falando ‘Felicio e Carmo last call [última chamada]’”, contou.

O casal foi visto pela primeira vez no fim de maio, no camarote de uma festa em São Paulo. De lá pra cá, eles já apareceram juntos em várias ocasiões e até celebraram o Dia dos Namorados em um spa.

Em entrevista à revista “Quem”, Eliezer contou como eles se aproximaram. “A gente é a junção perfeita. Acho que o universo conspira mesmo. Quando eu saí do BBB, ela [Viih] me ajudou muito. Ela torcia muito por mim lá dentro, me acompanhou o programa inteiro, me ajudou muito quando eu estava lá dentro e quando eu saí a gente se conheceu através do Rodrigo Mussi. Aí, a gente começou a conversar, se aproximar, e aí foi indo... Demos um beijo ali, outro beijo aqui”, revelou ele.

Apesar de estarem cada dia mais próximos e curtindo a viagem ao exterior juntinhos, Eliezer disse que eles preferem manter a relação sem um título. “Ter rótulo é muito ruim hoje em dia. Não precisa mais de rótulo. Vamos viver, deixar as coisas acontecerem”, afirmou.

De Paris, os ex-BBBs vão para o “Rock In Rio Lisboa”, em Portugal, e depois devem seguir para os Estados Unidos, onde farão um trabalho.