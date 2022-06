Ex-BBBs Eliezer e Viih Tube viajam juntos e falam sobre relação sem rótulos: ‘Junção perfeita’

Os ex-BBBs Eliezer e Viih Tube estão viajando juntinhos no exterior e confirmam que vivem um affair, mas preferem ainda não rotular a relação. Em entrevista à revista “Quem”, o casal falou sobre a aproximação e o que pensa do futuro: “Junção perfeita”.

Eliezer, que participou do BBB22 e criou uma fama de namorador, já que manteve romances com as ex-sisters Maria e Natália ainda dentro da casa, revelou como conheceu Viih Tube, que participou do BBB21.

“A gente é a junção perfeita. Acho que o universo conspira mesmo. Quando eu saí do BBB, ela [Viih] me ajudou muito. Ela torcia muito por mim lá dentro, me acompanhou o programa inteiro, me ajudou muito quando eu estava lá dentro e quando eu saí a gente se conheceu através do Rodrigo Mussi. Aí, a gente começou a conversar, se aproximar, e aí foi indo... Demos um beijo ali, outro beijo aqui”, revelou ele.

O casal foi visto pela primeira vez no fim de maio, no camarote de uma festa em São Paulo. De lá pra cá, eles já apareceram juntos em várias ocasiões e até celebraram o Dia dos Namorados em um spa.

“Foi muito interessante. A gente foi para o spa, ganhei uma massagem, tomei uma água de coco. Fiquei preso dentro de um banheiro (risos). Na verdade, ela que me levou. Fomos para o spa, depois, a gente jantou e foi para uma festa de solteiros”, contou o ex-BBB.

Viih Tube também falou sobre como foi comemorar a data romântica ao lado de Eliezer: “Eu ganhei de graça um voucher de Dia dos Namorados e falei pra moça: ‘eu não tenho namorado, pode ser ficante?’, aí ela: ‘pode’. Então, levei ele. O Eli adorou”, contou ela.

Apesar de todo esse clima de romance e de estarem cada dia mais próximos, Eliezer disse que eles preferem manter a relação sem um título. “Ter rótulo é muito ruim hoje em dia. Não precisa mais de rótulo. Vamos viver, deixar as coisas acontecerem”, afirmou.

Os ex-BBBs embarcaram juntos para uma viagem internacional na segunda-feira (20). Eles vão para o “Rock In Rio Lisboa” e, de lá, seguirão para os Estados Unidos, onde farão um trabalho.

