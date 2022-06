Em meio a atritos, Simone e Simaria aparecem juntas em foto com mensagem positiva: ‘Muita luz’

Depois da exposição de muitos atritos e polêmicas, as cantoras Simone e Simaria apareceram juntas em uma foto postada no perfil oficial da dupla no Instagram na manhã desta terça-feira (21). Na legenda, elas desejavam “uma terça de muita luz!!”.

A mensagem positiva, que foi prontamente acolhida pelos fãs, foi postada depois que Simaria se afastou dos palcos “para cuidar da saúde”. No último sábado (18), inclusive, Simone fez a primeira apresentação sozinha no Rio de Janeiro.

Na ocasião, a sertaneja falou sobre o afastamento da irmã e pediu o apoio dos fãs. “Como vocês viram, a Simaria foi afastada por motivos médicos. Deus abençoe, a guarde, proteja, e estou aqui para cumprir nossa agenda de trabalho, nossa jornada. Conto com o carinho, o apoio de vocês. Hoje comando essa festa com muito carinho. Confio em vocês, sei que vocês sempre estiveram do nosso lado e assim seguiremos em frente”, declarou Simone.

Afastamento

A cantora Simaria informou na quinta-feira (16) que vai se afastar dos palcos por tempo indeterminado para “cuidar da saúde”. O anúncio ocorreu depois que a sertaneja expôs atritos com a irmã.

Conforme nota oficial da assessoria das sertanejas, Simaria está se afastando por determinação médica e mandou um recado aos contratantes. “‘Meus amores, cantar é tudo que mais amo mas, neste momento, preciso me afastar dos palcos para cuidar da minha saúde. Certa de que vamos nos reencontrar, em breve, sejam a segunda voz de minha irmã, Simone, na minha ausência. Em breve nos reencontramos!’”, diz o texto, que ressaltou que “todos os compromissos da Simone&Simaria serão cumpridos pela artista Simone Mendes.”

Antes de anunciar o afastamento, Simaria falou com o colunista Leo Dias, no “Metropoles”, sobre as diferenças entre ela e a irmã e citou uma briga que tiveram durante a gravação do “Programa do Ratinho”, no SBT: “Grito de socorro”.

A confusão na gravação do programa ocorreu há pouco mais de um mês. Elas se desentenderam quando iam interpretar a música “Amiga”, do seu novo trabalho, e o apresentador Ratinho tentou intervir, sem sucesso. No fim, elas deixaram a atração sem cantar a canção.

Simaria contou que a irmã também costuma a “atacar” com beliscões como forma de reprovação das atitudes e sempre diz: “cala a boca, não faz isso, fica quieta.”

Outra confusão entre as duas ocorreu durante um show em Caruaru, Pernambuco, no último dia 11. Desta vez, o motivo do atrito foi um atraso de mais de uma hora de Simaria, fazendo com que Simone começasse o show sozinha.

Simaria dá entrevista ao 'Domingo Espetacular' Record (Reprodução)

‘Domingo Espetacular’

Simaria também deu uma entrevista ao programa “Domingo Espetacular”, da TV Record, onde deu mais detalhes sobre a relação conturbada com a irmã.

“Às vezes ficam me controlando. ‘Cala a boca, não fala isso’. Cara, com 40 anos não vou mais me calar, entende? Vou falar o que acho que é certo. Vencemos juntas. Mas não significa que porque vencemos juntas tem que morrer como duplinha, para sempre. Mantendo o respeito, não quebrando a irmandade, vai dar sempre certo”, disse.

Outro assunto abordado na entrevista foi a relação com o falecido pai, Antônio. Segundo Simaria, a morte do genitor foi um momento determinante em sua vida, já que a partir daquele momento teve que assumir a responsabilidade na família.

“Não é que eu gosto de cuidar de tudo, é o dom que Deus mandou (…) Eu ia pras reuniões do meu irmão, comecei cantando com o Frank Aguiar, comecei a sustentar a família com 14 anos (…) Sempre fui uma mulher à frente do meu tempo”, frisou.

